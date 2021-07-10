Sở Y tế TP.HCM nhận định, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP đang diễn tiến phức tạp, tạm chuyển đổi công năng Bệnh viện huyện Bình Chánh và Bệnh viện quận Gò Vấp, sẽ chuyên tiếp nhận các ca F0 nặng và nguy kịch.

VietNamNet đưa tin, tính từ ngày 27/4 đến 12h ngày 10/7, TP.HCM có tổng cộng 11.415 ca nhiễm Covid-19 do Bộ Y tế công bố. Trong cuộc họp trực tuyến vào sáng ngày 10/7, các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo địa phương đều nhận định tình hình dịch bệnh ở TP.HCM còn diễn biến phức tạp.

Một khu vực bị phong tỏa vì có ca nhiễm Covid -19 - Ảnh: Bộ Y tế Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, dự báo những ngày tới số ca dương tính nCoV tại TP.HCM tiếp tục tăng cao, hơn 1.000 ca mỗi ngày. Bộ Y tế đã chuẩn bị kịch bản mỗi ngày có 1.600 ca nhiễm trên toàn TP. Theo như dự đoán, trong 5 ngày tới, có thể TP.HCM sẽ tăng thêm 10.000 ca F0. Thành phố sẽ tăng thêm 6.000 giường điều trị (hiện có 20.000 giường), chuẩn bị thêm xe cứu thương, xe y tế vận chuyển bệnh nhân để đáp ứng kịp diễn biến này. Thứ trưởng Sơn cũng cho biết, ngành y tế TP đã đánh giá lại năng suất của 17 phòng xét nghiệm trên địa bàn TP (có thể xét nghiệm được khoảng 7.000 mẫu/ngày). Nếu có sự hỗ trợ của các đơn vị, bộ ngành, công suất có thể tăng lên 30.000 mẫu/ngày. Nhưng con số này chỉ đáp ứng xét nghiệm cho các trường hợp F1 đang ở khu cách ly tập trung.

Theo kịch bản ước tính trong 15 ngày tới, với 1.600 ca mắc mỗi ngày (trung bình 1 ca F0 có khoảng 30 trường hợp F1), TP cần sử dụng khoảng 2 triệu test nhanh và gần 3 triệu xét nghiệm RT-PCR. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế sẽ rà soát lại Trung tâm xét nghiệm RT-PRC do một đơn vị tài trợ với 30 máy, công suất có thể đạt được 20.000-25.000 mẫu/ngày. TP.HCM chuẩn bị kịch bản mỗi ngày có 1.600 ca nhiễm Covid- 19 - Ảnh: Bộ Y tế Theo VietNamNet, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP chiều 10/7, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng xác nhận thông tin trên. Theo ông Thượng, đây là thông tin có cơ sở, không gây sốc. Mới đây, Sở Y tế TP.HCM cũng nhận định, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP đang diễn tiến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế đã sẵn sàng phương án 1.000 giường hồi sức tích cực cho các ca bệnh nặng và nguy kịch. TP giao cho Bệnh viện Chợ rẫy (300 giường), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (300 giường), Bệnh viện Nhân dân 115 (250 giường), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (150 giường) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong. Tạm chuyển đổi công năng Bệnh viện huyện Bình Chánh từ bệnh viện điều trị Covid-19 trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân 115 chuyên tiếp nhận các ca F0 nặng và nguy kịch với quy mô 250 giường hồi sức và 250 giường người bệnh nhẹ.



Tạm chuyển đổi công năng Bệnh viện quận Gò Vấp trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyên tiếp nhận và điều trị người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch với quy mô 150 giường hồi sức và 350 giường người bệnh nhẹ.



Trong thời gian tạm chuyển đổi công năng của các bệnh viện phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP, để đảm bảo người dân vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi đến khám, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và Bệnh viện huyện Bình Chánh tăng cường truyền thông cho người dân đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện khác đồng hạng trên địa bàn TP.



Do tình hình số ca F0 nặng tiếp tục tăng nhanh, Sở Y tế đã đề nghị giám đốc các bệnh viện được phân công như trên chủ động phối hợp triển khai kịp thời việc điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch, góp phần giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh nặng và nguy kịch.

TP.HCM: Test nhanh phát hiện 300 người dương tính với Covid -19 Hơn 300 người dương tính Covid-19 khi test nhanh đã được chuyển tới khu điều trị. Tính từ 18 giờ ngày 8/7 đến 18 giờ ngày 9/7, TP.HCM đã vượt ngưỡng 10.000 ca mắc Covid-19, trong 24 giờ đã có thêm 1.229 trường hợp mắc mới.

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