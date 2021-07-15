Xôn xao cô gái gặp chốt KT còn đưa lý do ngang ngược: 'Không có cái này có bầu sao?'

Xã hội 15/07/2021 18:28

Clip cô gái đi mua "đồ bảo hộ" khẳng định đây là đồ thiết yếu khiến cộng đồng mạng tranh cãi chỉ là một sản phẩm được dàn dựng.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái điều khiển xe máy ra đường thì bị yêu cầu dừng lại kiểm tra. Sau khi được hỏi nguyên nhân vì sao ra đường lúc trời tối. Người phụ nữ này giải thích: "Tui đi mua thuốc ở tiệm quen gần đây nè. Thuốc thiệt, bộ anh không tin tui hả?". Vừa nói, cô gái vừa lôi ra từ trong túi quần một bịch màu đen, bên trong chứa 2 hộp... "đồ bảo hộ".

 

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 Hình ảnh cô gái đi mua "đồ bảo hộ" trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

 

Sau khi nhìn thấy "đồ bảo hộ", người quay clip vẫn từ tốn giải thích thời điểm này chỉ đi mua những đồ thiết yếu như thực phẩm. Tuy nhiên, cô gái này vẫn cãi cự, cho rằng đây cũng là thứ đồ thiết yếu: "Ủa! Cái này không hợp lệ thì cái gì hợp lệ trời. Lỡ không có cái này có bầu sao trời?". Sau đó, người tự xưng là lực lượng chức năng yêu cầu cô chờ để hỏi xin ý kiến, song cô gái vẫn tăng ga, chạy mất. 

 

Sau khi đoạn clip xuất hiện, nhiều người cho rằng cô gái đã hiểu sai khái niệm đồ "thiết yếu", một số người thì hài hước cho rằng việc "đồ bảo hộ" trong ở nhà cho các cặp vợ chồng cũng là điều cần thiết.

 

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 Clip gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình 

 

Theo thông tin tìm hiểu từ trang tin Yan, clip trên chỉ là một sản phẩm dàn dựng chứ không phải được ghi hình tại chốt kiểm soát như nhiều người lầm tưởng. Tài khoản đăng tải và chia sẻ clip này có tên là C.M.Y. Mặc dù là một clip dàn dựng nhưng đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Nhiều người cũng cho rằng không nên đăng những clip có nội dung như trên khiến mọi người hoang mang. 

 

Trước đó, báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin, sau khi TP. HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, nhiều người dân vẫn ra đường không có lý do chính đáng.

Ông Bùi Văn Lợi (50 tuổi, ngụ quận 12) cho biết sống ở quận 12, mới mua một căn nhà ở quận Gò Vấp và nuôi một con chó để trông nhà. Đầu giờ chiều nay (9/7), ông mang cơm qua cho chó ăn thì bị CSGT nói lý do không chính đáng, buộc ông phải quay về quận 12.

covid 19
 Hình ảnh các chiến sĩ công an đang kiểm tra giấy tờ tại các chốt ngày 9/7 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

"Mấy anh công an nói nếu tôi có hộ khẩu ở Gò Vấp thì được vào, nhưng cũng không được quay ra lại, trừ phi nằm trong trường hợp cấp thiết. Nhưng tôi lại có hộ khẩu ở quận 12, giờ tôi không vào được Gò Vấp, con chó không có cơm ăn, chắc nó đói", ông Lợi kể.

Lý giải về trường hợp này, chiến sĩ CSGT tại chốt giải thích: "Các mục thiết yếu theo chỉ thị 16 UBND TP.HCM đã giải thích rõ, các trường hợp thật sự cần thiết ra ngoài là mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Trường hợp trên là không chính đáng nên không giải quyết cho qua được".

Chiến sĩ CSGT cho biết thêm hiện tại chốt kiểm tra người dân và chủ yếu làm công tác vận động, tuyên truyền cho người dân nên ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua thực phẩm, lương thực, thuốc men, khám bệnh...

"Nhiều người dân không nằm trong các mục của chỉ thị 16 được phép ra đường, nhưng tới chốt cứ trình bày, viện nhiều lý do là đi mua thực phẩm, khám bệnh… Tôi hỏi kỹ một lúc thì thú nhận là đi qua nhà người thân, lấy đồ… nên tôi buộc quay lại. Nếu như thực sự mua thực phẩm thì trong quận 12 cũng có, mắc gì chạy qua Gò Vấp?", chiến sĩ CSGT nhễ nhại mồ hôi vừa kiểm tra người dân vừa nói.

Bên cạnh đó, nhiều người làm ở các công ty không nằm trong mục được phép hoạt động theo chỉ thị 16 nhưng cũng cấp giấy xác nhận cho nhân viên. Những người hợp này, CSGT xem xét kỹ giấy xác nhận và cũng yêu cầu quay lại.

Trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều câu chuyện "dở khóc, dở cười" liên quan đến vấn đề chống dịch được dư luận hết sức quan tâm. 

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Từ khóa:   Chỉ thị 16 tại TP.HCM Giãn cách xã hội tình hình covid 19

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