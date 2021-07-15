Giám đốc HTX môi trường lên tiếng về việc ký khống 'giấy thông hành' cho con gái qua chốt KT: Chưa biết, 'để tôi coi lại'

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, cô gái này viết: “Chuyện kể ngày hôm qua, con gái nói với mẹ muốn về nhà mà sợ đi đường phạt 3 triệu đồng, thế là mẹ nói với ba liền cho người gửi giấy thông hành đến tận nhà khoảng 20 phút, có ngay giấy thông hành đi 15 ngày cho con gái và con rể. Thế thì ngần ngại gì nữa, sử dụng ngay thôi”.

Theo báo Công An TP.HCM đưa tin, từ đêm 14/7 đến sáng 15/7, trên mạng xã hội xôn xao thông tin của một cô gái khoe giấy thông hành được gia đình cấp cho để di chuyển từ quận này sang quận khác mà không bị phạt.

Qua tìm hiểu của báo Công An TP.HCM, cô gái này là N.T.N.A.X.P. (ngụ quận Bình Thạnh), nhà chồng của P. ở quận Gò Vấp, người ký giấy thông hành cho P. là ông Nguyễn Đăng Thanh – giám đốc Hợp tác xã (HTX) môi trường Phú Nhuận (trụ sở ở phường 9, quận Phú Nhuận, đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận).

Sau khi bài viết được đăng tải đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng, việc ký giấy thông hành cho một người không phải là xã viên, nhân viên của HTX là không đúng quy định.

Trụ sở HTX môi trường Phú Nhuận - Ảnh: CA TP.HCM

Ông Nguyễn Đăng Thanh, giám đốc Hợp tác xã môi trường Phú Nhuận đã ký “giấy thông hành” cho con gái tiện di chuyển từ nhà chồng về nhà và ngược lại, qua chốt kiểm soát dịch giữa các quận không bị phạt.

Ngày 15/7, lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận, TPHCM xác nhận đã nắm được sự việc giám đốc Hợp tác xã môi trường (HTX) Phú Nhuận ký giấy thông hành cho con gái đi từ quận Bình Thạnh sang Gò Vấp và ngược lại không đúng quy định.

“Quan điểm của UBND quận là xử lý nghiêm nếu có sai phạm, sự việc rất nhạy cảm trong thời gian này, quận rất cương quyết xử lý các trường hợp lạm dụng giấy đi đường này không đúng mục đích”, lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận nói.

Ông Phạm Bảo Toàn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận thừa nhận, mẫu giấy xác nhận hiện đang lan truyền trên mạng xã hội đúng với mẫu mà HTX này đăng kí, xin UBND quận cấp cho nhân viên, xã viên để tiện đi lại trong công việc.

“Qua kiểm tra danh sách thì chị N.T.N.A.X.P. không có tên trong danh sách của HTX môi trường Phú Nhuận. Tuy nhiên, giấy xác nhận này bên HTX xin chỉ được sử dụng trên địa bàn quận với mục đích thu gom rác thải, vận chuyển rác và buộc đi chung với xe rác mới có hiệu lực.

Sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, UBND quận sẽ tiếp tục liên hệ HTX xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nếu có sai phạm, quan điểm của quận sẽ xử lý nghiêm”, ông Toàn khẳng định.

Đối chiếu mẫu giấy xác nhận của HTX Môi trường Phú Nhuận đang lưu hành giống với mẫu chị P. đăng trên mạng xã hội - Ảnh: CA TP.HCM

Theo ông Toàn, bước đầu HTX môi trường Phú Nhuận cho biết, hiện đã phát hơn 200 giấy xác nhận cho xã viên, nhân viên, trong khi đó HTX này chỉ có 100 xã viên… và chị N.T.N.A.X.P. là con gái ruột của ông Thanh.

“Người này đang sắp được HTX tuyển dụng vào làm nên đã cấp giấy xác nhận cho P. đi từ quận Bình Thạnh về Gò Vấp và ngược lại. Tuy nhiên, tờ giấy xác nhận, UBND quận chỉ đồng ý cấp cho xã viên đi thu gom rác trên địa bàn quận. Đơn vị đã yêu cầu HTX làm báo cáo gởi UBND quận về các giấy xác nhận HTX đã cấp xem có đúng đối tượng thu gom rác trên địa bàn quận Phú Nhuận hay không. Nếu không đúng sẽ thu hồi toàn bộ giấy xác nhận và quận sẽ có hướng xử lý tiếp theo”, ông Toàn nhấn mạnh.

Trong khi đó, trao đổi với báo Công An TP.HCM, ông Nguyễn Đăng Thanh – giám đốc HTX môi trường Phú Nhuận cho biết hiện vẫn chưa nắm được thông tin mà P. đăng tải trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc ông Thanh là người ký giấy xác nhận nhưng lại không biết, ông này trả lời: “Tại vì bên xã viên làm, để tôi coi lại. Chị này nhân viên văn phòng của bên tôi. Tôi sẽ làm việc với nhân viên đó vì giấy này không được đưa lên mạng xã hội”, ông Thanh nói.

Hiện tại, dư luận đang hết sức quan tâm về sự việc trên.