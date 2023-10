Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra tội "Trốn khỏi nơi giam", đồng thời thông tin bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến công an.