Nóng: Truy bắt đối tượng vi phạm phòng chống dịch Covid-19 chống trả, khiến thượng úy công an bị thương tích nặng

Xã hội 16/07/2021 08:42

Sau khi bị đối tượng Nguyễn Quốc Bảo làm bị thương nặng cánh tay phải, thượng úy Hoàng Văn Dương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu để điều trị.

Liên quan đến vụ thượng úy công an bị chém thương tích nặng khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết, Thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin, thượng úy Dương bị Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng vi phạm phòng dịch Covid-19, chém vào trưa 15/7.

Báo Bình Thuận thuật lại, lúc 8h30 sáng cùng ngày, đối tượng Bảo chạy xe máy từ xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc về xã Thắng Hải, Hàm Tân không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang. Lực lượng trực chốt kiểm dịch số 2 của xã Thắng Hải yêu cầu dừng xe nhưng hắn bỏ chạy. Đối tượng đi được chừng 300m thì 3 thành viên khác của chốt kiểm dịch chặn lại.

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Một chốt kiểm dịch Covid- 19 giáp ranh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Thanh Niên

Gã thanh niên lấy từ cốp xe ra 1 con dao Thái Lan, đâm anh Đoàn Trường Sơn (cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Thắng Hải), nhưng anh né kịp. Hắn chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2, ép xe của anh Nguyễn Văn Tưởng (công an viên thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải) làm anh Tưởng ngã.

Đối tượng Bảo phóng xe về nhà ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều cán bộ công an xã của hai địa phương phối hợp tới vận động Bảo chấp hành làm việc, nhưng gã cố thủ trong nhà.

Theo báo Thanh Niên, Đến 12 giờ 45 phút, Bảo bất ngờ mở cửa nhà lao ra ngoài, dùng rựa xông ra chém mạnh trúng vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể nón bảo hiểm. Chưa dừng ở đó, Bảo tiếp tục dùng rựa rượt đuổi, chém lực lượng công an, trong đó thượng úy Hoàng Văn Dương, bị chém gần đứt lìa cánh tay phải. Thượng úy Dương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bảo tiếp tục vào nhà cố thủ rồi bỏ trốn sau đó.

Thượng tá Nguyễn Quang Hương - Trưởng công an H.Hàm Tân cho biết: "Sự việc ban đầu xảy ra tại Thắng Hải, thuộc H.Hàm Tân. Nhưng việc nghi phạm lao vào chém thượng úy Hoàng Văn Dương lại xảy ra tại H.Xuyên Mộc. Do vậy chúng tôi đang phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc tiếp tục truy bắt nghi phạm, xử lý vụ việc".

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Từ khóa:   vi phạm chống dịch covid covid 19 Bà Rịa - Vũng Tàu

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