Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tử tù nhiễm Covid-19 bỏ trốn khỏi trại giam, theo Người Lao Động, rạng sáng ngày 16/7, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) - kẻ giết người mang án tử hình khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn TP Thủ Đức.

Lúc này, An từ trong bóng tối chui ra nói người chạy xe ôm chở về Bến xe Miền Đông và quận Tân Bình. Người chạy xe ôm từ chối vì đường quá xa và ở nhà còn 2 đứa con không người trông. Sau khi năn nỉ không được, An xin bác xe ôm cho về phòng trọ ngủ nhờ vì giờ không biết đi đâu. Bác xe ôm thương người liền đồng ý cho An lên xe mà không hề hay biết đây là kẻ giết người mang án tử hình đang bị truy nã rất đặc biệt.

Khi về phòng trọ bác xe ôm, An liên tục có biểu hiện khác thường như lén lút nghe điện thoại. Bác xe ôm hỏi thì An chỉ nói người nhà đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì dịch Covid-19 không biết làm gì.

Tử tù Nguyễn Kim An - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khoảng 0 giờ ngày 16/7, kẻ giết người nói bác xe ôm mở cửa phòng trọ để ra Quốc lộ 1, TP Thủ Đức gặp bạn. Bác xe ôm không biết chuyện gì liền mở cửa phòng trọ cho An đi. Trước khi An rời khỏi phòng còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân. An rơi phòng trọ ra Quốc lộ 1 để chờ đồng bọn đến thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ.

Theo Tiền Phong, Công an TP.HCM thông tin, Nguyễn Kim An đã được đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Người chạy xe ôm cũng đã được kiểm tra, lấy mẫu đối với tài xế này và đang chờ kết quả do có tiếp xúc với Nguyễn Kim An (đang mắc COVID-19).

Được biết, Nguyễn Kim An là đối tượng bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản", bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa. An là đối tượng đã giết nạn nhân Lưu Vĩnh Đ. (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) vào đêm 26/2/2014. Hiện Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.