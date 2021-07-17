Người phụ nữ chỉ tay thẳng mặt cô gái nặng lời: “Mày yêu hai con trai tao à, một lúc mày yêu hai thằng con trai tao có đúng không? Đầu óc mày có vấn đề à, hay là bị ảo? Một phát mày yêu hai thằng con trai tao”. Không chỉ gay gắt chỉ trích cô gái, người mẹ này cũng quay sang đánh, mắng hai cậu con trai đang khép nép đứng một góc: “Hai thằng này, yêu một lúc hai thằng mà cũng chịu được à? Mày ngu thế”.

Mới đây, cộng đồng mạng hết sức hoang mang với đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái bị người phụ nữ chửi mắng thậm tệ vì yêu cùng lúc hai anh em trai. Cụ thể, trên một con phố, khi ba người xuất hiện cùng nhau thì bị người mẹ phát hiện. Người phụ nữ được cho là mẹ của hai người thanh niên tỏ ra vô cùng bực bội, bức xúc.

“Một là mày yêu thằng này, bỏ qua thằng này vì thằng này còn đi học. Ai cho phép mày một lúc yêu hai thằng con trai tao. Hôm nay tao bắt gặp chúng mày ở đây, tí về nhà tao tẩn chết, hai thằng này. Đi về, nhanh”.

Sau đó, người mẹ lại quay sang tiếp tục “dạy dỗ” cô gái trẻ được coi là bạn gái của cả hai con trai:

Hai cậu con trai bị mẹ đuổi đi trước. Chừng đó cũng chưa đủ khiến bà mẹ hả giận, tiếp tục quay sang cô gái chửi bới, tra hỏi.



Người phụ nữ dùng nhiều từ ngữ gay gắt để yêu cầu cô gái tránh xa hai con trai của mình - Ảnh: Cắt từ clip

“Ai cho phép mày yêu 1 lúc 2 thằng con trai tao. Tao cấm, từ bây giờ mày không được phép bén mảng đến trước mặt hai thằng con trai tao". Đồng thời, trong cơn tức giận người phụ nữ không quên hù dọa: "Một lần nữa tao thấy mày bén mảng đến trước mặt thằng con trai tao thì tao đập chết. Sao mày ngu thế, yêu 1 lúc hai thằng”.

Mặc dù bị người phụ nữ mắng tới tấp, cô gái vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thậm chí cô còn xin xỏ người phụ nữ được tiếp tục giữ mối quan hệ trên: “Cô ơi cô cho cháu một cơ hội. Cháu hứa là sau này sẽ nuôi hai anh em”.

Khi được hỏi làm gì để nuôi, cô gái thoải mái nói: “Cháu bán quần áo”. Câu trả lời của cô gái khiến người mẹ càng thêm giận dữ: “Mày bán quần áo mày nuôi con tao bằng niềm tin và hi vọng à? Tao nói chuyện với mày tao mở mồm ra mà mày như thế là không tôn trọng tao rồi. Mày để cho tao nhìn mày bằng cái khẩu trang kín như thế này hả?

Mày nghĩ gì, đầu óc mày có vấn đề à? Mày cố định một chỗ mà tán con trai tao hay thế. Bây giờ nói chuyện với mẹ chúng nó mà khúm núm vậy à? Mày nghĩ bán quần áo mà nuôi được hai con trai tao à”.



Cô gái vẫn cầu xin được giữ mối quan hệ yêu đương với 2 cậu con trai khiến người mẹ càng thêm tức giận - Ảnh: Cắt từ clip

Hai người thanh niên tiến đến khuyên ngăn nhưng người mẹ càng tức giận và tiếp tục chửi bới: “Chúng mày đi về. Tao đẻ chúng mày bình thường mà sao ngu thế”.

Dù dùng nhiều lời lẽ và giọng điệu gay gắt, nhưng người phụ nữ vẫn cho cô gái sự lựa chọn: “Một là tao cho phép mày yêu thằng lớn của tao, cấm đụng đến thằng út. Không có nghĩa lý mày bán quần áo nuôi được hai thằng con trai tao đâu. Trông thì ngon mà yêu một lúc hai thằng”. Sau đó lớn tiếng đuổi cô gái đi.

Sau khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội, trên mạng xã hội có nhiều bình luận trái chiều về câu chuyện trên. Nhiều người không chấp nhận được việc hai anh em ruột cùng yêu một cô gái. Thậm chí, cả ba người còn coi như chuyện không có vấn đề gì thì quả thực rất quá đáng. Một số khác lại cho rằng đây chỉ là đoạn clip dàn dựng, diễn để thu hút người theo dõi mà thôi.

Hiện tại, thực hư câu chuyện như thế nào, diễn ra ở đâu thì vẫn chưa rõ nhưng clip trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của không ít cộng động mạng.