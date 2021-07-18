Nữ TikToker gây 'chấn động' với clip hướng dẫn gian lận trong thi cử A-Z, CĐM lên án lại 'cãi chày cãi cối': Mình chỉ muốn giảm tải bài tập cho học sinh

Mới đây, H.P.N khiến cộng đồng mạng hoang mang trước một số video hướng dẫn cách "hack" đáp án trong giờ kiểm tra online bằng hình thức trắc nghiệm đã thu hút 3 triệu lượt xem. Loạt video gây tranh cãi là Study Hack - chỉ học sinh một số mẹo gian lận như: "Cách né bật camera khi học online bằng việc làm màn hình mờ", "Làm sao để ngủ quên nhưng vẫn an toàn khi giáo viên điểm danh hay gọi bài online"...

Thời gian gần đây, mạng xã hội TikTok là một trong những ứng dụng được nhiều người yêu thích bởi sở hữu kho nội dung số đa dạng. Nhiều TikToker cũng trở nên nổi tiếng với những clip chia sẻ thú vị. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tài khoản TikToker tạo nên những nội dung gây tranh cãi. Trong số đó có H.P.N - một TikToker sở hữu 3,8 triệu lượt thích trên nền tảng này. Cô nàng thường xuyên đăng tải những video chia sẻ tips về công nghệ.

Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhiều trường học đã áp dụng việc kiểm tra trắc nghiệm bằng hình thức Google Form. Thế là H.P.N đã chỉ học sinh cách hack mã nguồn, copy paste làm sao để ra được đáp án. Với thao tác đơn giản lại dễ hiểu nên nhiều học trò đã thản nhiên dùng chiêu thức này, còn cảm ơn và mong H.P.N ra thêm nhiều video dạng này hơn.

Anh chàng cho biết: "Em xin lỗi nếu video này có động chạm gì tới chị. Nhưng những dạng nội dung thế này thì em cảm thấy không ổn. Những clip gian lận thi cử nhận được khá nhiều lượt quan tâm. Điều đó làm cho những người sáng tạo nội dung hữu ích vô cùng bức xúc.

Điều này thực sự ảnh hưởng đến những bạn đang ngồi trên ghế nhà trường. Và em nghĩ chị đủ lớn để biết những video này ảnh hưởng tiêu cực đến mức nào. Và mình cũng mong các bạn đừng bao giờ làm theo những dạng nội dung thế này. Vì khi làm nếu bị lỗi sẽ khiến bạn bị hủy bài thi. Và cuối cùng mong chị chia sẻ những dạng nội dung hữu ích chứ không phải những video dạng này".

Sau khi bị bóc phốt, cô nàng H.P.N cũng đã làm ngay một video chia sẻ quan điểm cá nhân. Cô cho rằng việc làm clip với nội dung như vậy vì muốn giảm tải gánh nặng, áp lực về điểm số cho những bạn học sinh, cô nàng sẵn sàng dừng việc chia sẻ nội dung mang tính gian lận thi cử như thế này. Mặc dù nói là sẽ dừng việc làm những video có nội dung tương tự nhưng những video cô nàng này chia sẻ với nội dung gian lận trước đó thì vẫn chưa bị cô xóa đi.

Những clip về nội dung gian lận vẫn được cô nàng giữ lại và chưa có dấu hiệu xóa bỏ - Ảnh: Cắt từ clip NV

H.P.N cho hay: "Mình làm clip với nội dung này chỉ với mục đích: Giảm tải bài tập và bài kiểm tra cho các bạn học sinh, sinh viên ở những môn phụ và không đúng chuyên ngành. Nhưng khi nhận được ý kiến trái chiều như vậy, mình cảm thấy rất buồn. Có thể mình sẽ tạm dừng nội dung như vậy tại đây".

Bình luận từ cộng đồng mạng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Phía dưới video gây xôn xao dư luận của H.P.N cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bình luận gay gắt yêu cầu cô nên dừng việc ra những video mang tính chất gian lận như vậy nữa. Trong số đó còn có cả các thầy cô giáo. Cho dù H.P.N mang ý tốt hay không thì cũng đã tiếp tay cho nạn gian lận thi cử và việc làm này của cô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các bạn học sinh.

Mặc dù cô nàng TikToker đã nói sẽ tạm dừng làm video dạng này lại, song, dưới bài đăng của cô cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận sôi nổi.