Nổi da gà với cảnh con trăn lớn ngóc đầu như đang ngửi mùi của em bé và thực hư thông tin rắn, trăn thích mùi sữa mẹ, mùi trẻ em

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều clip ghi lại cảnh rắn, trăn bò vào nhà và suýt tấn công trẻ em. Dấy lên nhiều lời đồn đại rằng trăn, rắn rất thích mùi sữa mẹ, mùi của trẻ em, thực hư của điều này như thế nào?

Theo báo Tri Thức Trẻ, đã trích lại một đoạn video từ camera an ninh của một gia đình tại Bến Tre vào 10h27 sáng ngày 7/12/2020 không khỏi khiến người xem phải sởn da gà. Trong video ghi lại cảnh một người mẹ đang ru con trên võng, nhưng đáng chú ý là khi có sự xuất hiện của một "vị khách" đáng sợ.

' Vị khách' trườn vào nhà và ngóc đầu như đang ngửi mùi em bé - Ảnh: Cắt từ clip

"Vị khách" là một con trăn lớn đang bò về phía em bé và ngóc đầu lên như đang ngửi mùi. Lúc này, người mẹ vẫn chưa hề hay biết gì vì đang mải ru con. Một lúc sau, dừng như cảm nhận được điều gì đó, người mẹ mới "chết đứng" khi nhìn thấy con trăn lớn đang tiến lại gần và nhanh chóng bế con qua phòng khác. Con trăn vẫn nán lại một lúc rồi mới quay đầu bò ra ngoài theo hướng mà nó đã vào.

Người mẹ vội vàng ôm con chạy qua phòng khác - Ảnh: Cắt từ clip

Gần đây nhất, báo Pháp Luật đưa tin, ngày 14/7/2021 tại TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) một clip lan truyền trên mạng cũng ghi lại cảnh một người đàn ông bế thốc 1 em bé chạy khi phát hiện cảnh một con rắn trườn với tốc độ nhanh vào nhà. Sự việc được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người thót tim. Những người có mặt thậm chí phải đóng chặt cửa để ngăn con rắn chui vào nhà.

Người đàn ông đã nhanh chóng bế đứa bé khỏi 'tầm ngắm' con rắn - Ảnh: Cắt từ clip

Người chia sẻ clip cho biết gần nhà có lô đất trống nên rất có thể con rắn từ đó bò vào, leo qua tường bao rơi xuống sân và bị kích động nên lao thẳng về phía những người trong gia đình chị khiến mọi người bị một phen hốt hoảng.

Trước những clip được lan truyền này, nhiều người cho rằng rắn hay trăn rất thích mùi trẻ em, mùi sữa mẹ và thường bò vào nhà gia đình có trẻ nhỏ. Ở nước ta cũng có rất nhiều trường hợp rắn tấn công bé sơ sinh và thậm chí như trường hợp bé trai 22 ngày tuổi ở Hà Tĩnh bị rắn cạp nia cắn tử vong ngày 8/1/2020. Điều đó khiến nhiều người tin rằng rắn rất thích mùi của trẻ em.

Trên mạng lan truyền tin đồn rắn, trăn thích mùi của trẻ em - Ảnh: Internet

Trước sự hoang mang của các bậc cha mẹ, chia sẻ với báo VietNamNet, TS Nguyễn Quảng Trường, viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật khẳng định thông tin này không chính xác. Ông cho rằng trong tổng số hơn 300 loài rắn ở nước ta thì tất cả đều có khứu giác kém phát triển, không ngửi được mùi.

Ông cũng khẳng định việc rắn thích mùi sữa mẹ là không có cơ sở khoa học, đồng thời bác bỏ luôn cách đuổi rắn dân gian như trồng các loại cây có tinh dầu (sả, củ kiệu, nén, cây lan tỏi...) để đuổi rắn là vô tác dụng vì chúng không ngửi được mùi.

Rắn bò vào nhà - Ảnh: Internet

Đa số các loại rắn và trăn đều có thị lực kém phát triển, thay vào đó chúng sử dụng chiếc lưỡi để lần theo vị trí con mồi. Chiếc lưỡi này sẽ giúp cảm thụ các phân tử hóa học trong không khí hay thậm chí trên mặt đất, dưới nước.

Ngoài ra đối với các loài rắn độc như rắn đuôi chuông, copperhead hay cả các loài trăn còn có một bộ phận có tên pit hole (hố má) ở gần mắt giúp chúng 'nhìn' thấy con mồi thông qua nhiệt độ của nạn nhân so với môi trường.

Thế nhưng khả năng khứu giác của rắn lại nhạy cảm với các chấn động hơn là mùi vị, tóm lại việc rắn hoặc trăn thích mùi sữa mẹ và bò vào các gia đình có trẻ con là lời đồn không hề có cơ sở khoa học.