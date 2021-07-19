Ở nhà vì dịch Covid-19, nam thanh niên mua ổ khóa về 'hành sự' hậu quả khiến 'cậu nhỏ' biến dạng vĩnh viễn

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19, người đàn ông 38 tuổi không có bạn gái đã mua ổ khóa về thực hiện hành động quan hệ tình dục kỳ quái và khiến cho "cậu nhỏ" của anh ta bị biến dạng vĩnh viễn.

Mới đây, một bệnh nhân nam sống tại Thái Lan phải nhập viện với lý do hy hữu, một chiếc khóa bị kẹp vào "cậu bé". Cụ thể, người đàn ông 38 tuổi đã kẹp chiếc khóa nhỏ vào "của quý" của mình trong một hành động quan hệ tình dục kỳ quái và... đánh mất chìa khóa. Mặc dù người đàn ông này đã cố gắng để tự mình tháo chiếc khóa nhỏ nhưng không thành công. Vì vậy anh ta đã liều lĩnh để mặc nó như vậy với "của quý" trong hơn hai tuần. Sau hơn 2 tuần, "cậu nhỏ" của người đàn ông này bị nhiễm trùng và cơn đau trở nên không thể chịu đựng được nữa. Các dịch vụ khẩn cấp đã đến nhà người đàn ông này vào thứ Năm. Tuy nhiên vết thương của anh nặng hơn dự kiến của các bác sĩ và vì thế, họ đưa anh vào bệnh viện ở Bangkok.

Người đàn ông được bác sĩ giúp lấy ổ khóa ra khỏi của quý - Ảnh: Dân Trí Mẹ của người đàn ông cho biết, bà cảm thấy rất xấu hổ về chuyện mà người con trai làm ra. Bà nói với các bác sĩ rằng con mình không có bạn gái và rất buồn chán vì bị mắc kẹt ở nhà trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới hành động sai lầm của người con trai. Người phụ nữ này nói: "Con trai tôi là một người sống kín đáo và nó không có bạn gái. Nó đã ở nhà rất nhiều trong thời gian xảy ra đại dịch vì nó lo lắng về việc đi ra ngoài. Con tôi nói với tôi, nó làm điều này vì cảm thấy buồn chán. Tôi giận con vì đã làm tôi xấu hổ như thế này và tôi đã bảo nó đừng làm thế nữa".

Tại bệnh viện, các bác sĩ và nhân viên y tế đã mất hơn nửa giờ đồng hồ dùng máy cắt chạy bằng điện để cắt ổ khóa kim loại một cách thật cẩn thận. "Của quý" của người đàn ông đã bị biến dạng vĩnh viễn sau sự cố này, các bác sĩ cho biết. Nhân viên y tế Thongchai Donson nói thêm: "Trong bệnh viện, anh ấy rất đau đớn và la hét rất lớn. Việc tháo chiếc khóa ra rất khó khăn. Chúng tôi không thể cho biết tên của người đàn ông nhưng chúng tôi muốn công bố tin tức để ngăn chặn những người khác làm điều tương tự. Việc làm này có thể rất nguy hiểm và làm tổn thương cơ thể". Dương vật là một trong những bộ phận rất quan trọng, nhạy cảm của cơ thể nam giới. Nếu gặp phải chấn thương mà không được điều trị, phẫu thuật kịp thời và chính xác sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Vì vậy, nếu gặp chẳng may gặp "tai nạn" đừng e ngại, xấu hổ mà hãy nhanh chóng tới các bệnh viện để được khám, tư vấn, điều trị đúng phương pháp.

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