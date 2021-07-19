Bộ tộc kỳ lạ: Người phụ nữ có thể lấy nhiều chồng, một đêm có thể 'động phòng' với nhiều người đàn ông

Chuyện lạ 19/07/2021 06:00

Tộc người thiểu số Ma Thoa cho phép người phụ nữ được tự do chọn lựa người đàn ông mà họ muốn ngủ cùng. Trong cuộc sống của họ không có khái niệm "cưới hỏi" hay "cuộc sống vợ chồng" bởi sinh hoạt tình dục là hoàn toàn tự do. 

Tộc người thiểu số Ma Thoa, nằm ở hồ Lô Cô, có ranh giới giữa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên của Trung Quốc và Tây Tạng. Bộ tộc có 40.000 dân cư sinh sống, là một trong những xã hội cuối cùng trên thế giới tồn tại chế độ mẫu hệ.

Con người ở đây không hề có khái niệm về cưới hỏi và cuộc sống vợ chồng bởi sinh hoạt tình dục là hoàn toàn tự do, tùy theo sở thích của mỗi người. Khi phụ nữ và đàn ông Ma Thoa thích nhau, có mối quan hệ chăn gối, họ gọi đây là "zouhun", có nghĩa là "tẩu hôn", hay "hôn nhân tự do".

nguoi thieu so ma thoa
Bà Sada Dorma, 77 tuổi, người làng Ngọc Khê tỉnh Vân Nam - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhà nhân chủng học Eileen Walsh tới từ Đại học Sydney, Australia đã có dịp tới vùng đất của người Ma Thoa vào đầu những năm 90 cho thấy, khác với những nơi khác ở Trung Quốc, bộ tộc Ma Thoa không quan trọng chuyện trinh tiết phụ nữ và không đổ lỗi cũng như chê cười việc người phụ nữ có quan hệ tình dục với đàn ông.

Mỗi gia đình đều có một người phụ nữ lớn tuổi làm chủ gia đình. Người đó sẽ quyết định mọi chuyện. Tuy nhiên, chuyện yêu đương và quan hệ của con gái, bà sẽ cho cô gái toàn quyền quyết định mà không hề can thiệp hay ép buộc. Ở bộ tộc Ma Thoa, nếu thích một người con trai nào đó, cô gái có thể mời về nhà và qua đêm với anh ta vì hành động này được mẹ cô gái cho phép. 

nguoi thieu so ma thoa
 

Đó có thể là tình một đêm hay là mối quan hệ lâu dài mà không bị xã hội đánh giá. Bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra sau những cuộc tình ấy cũng sẽ được gia đình cô gai nuôi dưỡng. Không một ai hỏi cha đứa trẻ là ai và cũng không hề có khái niệm "con ngoài giá thú". Trẻ em sinh ra chỉ biết mẹ mà thôi và những người cậu sẽ thay cha gánh vác trách nhiệm nuôi dạy chúng.

Về mặt sinh học, trong quan niệm của người Ma Thoa, tinh dịch chỉ là "nước" dùng để "tưới cây" mà thôi, còn hình hài của bào thai trong bụng mẹ đang lớn dần lên là do chính xương cốt của người phụ nữ tạo thành. Điều này được hiểu là nam giới chỉ là chiếc bình tưới cho cây non mọc lên, không hơn không kém.

nguoi thieu so ma thoa
Phụ nữ Ma Thoa ngày xưa - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Bà La Cier, một phụ nữ Ma Thoa cho biết: "Chúng tôi tự đẻ con, tự nuôi con, chị em phụ nữ chúng tôi quản lý gia đình. Không cần phải nhờ đàn ông giúp. Phụ nữ đáng tin hơn đàn ông".

Khi bước vào độ tuổi 13- 14, trẻ em cả nam lẫn nữ sẽ bắt đầu "yêu". Khi đó, bé gái sẽ được đặt cho tên mới và được nhận một phòng riêng - "phòng hoa chúc" - để có thể tự do tiếp đón tất cả các bạn trai nào mà em thích, không phân biệt tuổi tác hay địa vị xã hội gì cả.

Riêng các chàng trai thì phải hành động kín đáo bằng những "cuộc viếng thăm vụng trộm": chui vào phòng qua cửa sổ khi màn đêm buông xuống, sau đó chàng trai lại về nhà mình để sống với… mẹ.

nguoi thieu so ma thoa
 Một cô gái người Ma Thoa xinh đẹp - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chàng trai sẽ "bắn tin" bằng cách gãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô gái, nếu đồng ý, cô gái không rút tay lại và cho anh ấy vào phòng. Một cô gái cũng có thể đón nhiều chàng trai lần lượt trong cùng một đêm.

Tuy nhiên, "người đến từ phương xa" sẽ luôn được ưu tiên số một, mục đích là để tránh đồng huyết thống. Và hẳn nhiên là cô gái không được chọn người trong cùng một dòng tộc vì cũng có quy luật chặt chẽ là những người thân khác phái trong cùng một dòng tộc bị cấm tất cả những cử chỉ gì liên quan đến tính dục, thậm chí họ cũng không được nhảy múa cùng nhau trong những ngày hội làng.

nguoi thieu so ma thoa
Hai người phụ nữ mang trang phục truyền thống của người Ma Thoa - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Hiện nay vẫn vậy, nam nữ trong cùng một dòng tộc không được phép ngồi xem tivi chung để tránh cả hai phải xem những cảnh tình tứ có thể có trên màn hình.

Trong xã hội Trung Quốc hiện đại ngày nay, việc quản lý dân số bắt buộc phải ghi tên đứa trẻ vào sổ hộ khẩu gia đình để nó được hưởng các chính sách và được đi học, cho nên trong cộng đồng người Ma Thoa hiện nay, cứ sau mỗi lần cô gái ngủ với một người tình qua đêm thì họ được làm cho một "chứng nhận hôn nhân" để đứa bé sinh ra sẽ được nhập hộ khẩu hợp lệ. Còn nếu như người bạn trai nào không muốn ra mặt thì anh hoặc em trai của cô gái sẽ đứng ra khai tên trong "hôn thú" giùm.

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