TP Thủ Đức triển khai hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Xã hội 20/07/2021 21:41

Bước đầu, TP Thủ Đức sẽ phối hợp với UBND phường Thảo Điền để triển khai thử nghiệm hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 100 người dân tại khu chung cư Masteri.

Tại TP.HCM, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với số ca dương tính ngày một tăng. Tính riêng, TP Thủ Đức hiện tại đã có 12 phường bị phong tỏa. Trước tình hình đó, TP. Thủ Đức sẽ chính thức triển khai thử nghiệm hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 100 người dân. 

Cụ thể, một lãnh đạo TP Thủ Đức cho biết những phường phong tỏa là nơi có số lượng F0 trong cộng đồng dân cư rất cao. Có phường xét nghiệm nhanh ban đầu đã có hơn 600 mẫu gộp dương tính. Mục tiêu phong tỏa là để tầm soát cho kỹ, dứt khoát, khu vực nào cho ra khu vực đó. Nếu TP. Thủ Đức thành công sẽ triển khai trên diện rộng.

Ngày 20/7, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết đã phối hợp với UBND phường Thảo Điền triển khai thử nghiệm hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 100 người dân tại khu chung cư Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức).

Trước đó, khi nhận được kế hoạch, UBND phường Thảo Điền nhanh chóng chuẩn bị địa điểm, nhân sự, phối hợp ban quản lý chung cư và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế TP Thủ Đức.

Tất cả người dân khi tham gia buổi tập huấn và triển khai thử nghiệm đều tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế và tập trung lắng nghe hướng dẫn từ nhân viên y tế.

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 Bên trong khu điều trị cho người nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Sau khi thử nghiệm, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức sẽ đánh giá hiệu quả và sẽ triển khai trên toàn địa bàn TP Thủ Đức trong thời gian tới.

Người dân tham gia thử nghiệm cho biết việc tự lấy mẫu xét nghiệm được nhân viên y tế hướng dẫn rất cẩn thận và chi tiết cách lấy mẫu bệnh phẩm sao cho đúng nhất, cũng như quy trình tự xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà cho người dân.

Theo VietNamNet, tính từ ngày 27/4 đến 6h ngày 20/7, TP.HCM có tổng cộng 35.295 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Về nguyên nhân số bệnh nhân những ngày qua tăng cao, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết, do TP đã thực hiện xét nghiệm có trọng tâm để nhanh chóng tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng, đưa đi cách ly điều trị để sớm dập được dịch.

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Từ khóa:   TP.HCM chống dịch TP Thủ Đức người dân tự lấy mẫu Covid-19

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