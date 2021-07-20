Trước đây, anh C. thường hay bị cảm cúm và tự mua thuốc uống, nghỉ ngơi 2-3 ngày là hết. Lần này, bị đau đầu, sốt, sổ mũi anh nghĩ mình cũng bị vậy nên không đi khám. Khi thấy người khỏe lại, anh C. đi làm, đến điểm sinh hoạt nhóm truyền giáo cùng các thành viên khác. “Lúc đó, hầu hết thành viên của nhóm đều có triệu chứng như tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không ai nghĩ mình nhiễm bệnh”, C. chia sẻ.

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh T.M.C. (sinh năm 1996), cư trú ở phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, là một trong những F0 khỏi bệnh trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư tại TP.HCM. Anh C. là thành viên của nhóm truyền giáo Phục Hưng được gần 4 năm. Cuối tháng 5, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp ở quận Gò Vấp, điển hình là ổ dịch liên quan đến nhóm truyền giáo. Anh C. bắt đầu có biểu hiện mệt, sốt, ngứa họng từ ngày 18/5.

Ngày 27/5, anh C. có kết quả dương tính với nCoV và được đưa đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách ly, điều trị. Anh C. trần tình: “Tôi buồn và khá bất ngờ khi mọi người trong nhóm nói tôi là người lây cho mọi người. Bởi, chính bản thân tôi cũng không biết mình lây bệnh từ đâu, tại sao mình lại nhiễm bệnh”.

Tối 26/5, 3 thành viên của nhóm đi khám ở bệnh viện do có biểu hiện ho sốt đã có kết quả test nhanh dương tính với nCoV. Các mẫu xét nghiệm của họ sau đó có kết quả khẳng định. Từ ba người, ngành y tế TP tiến hành truy vết và phát hiện thêm nhiều thành viên của nhóm nhiễm bệnh. Ổ dịch này lan ra 21/22 quận huyện và TP Thủ Đức, lây cho nhiều người và nhiều chuỗi lây nhiễm ở khu dân cư, trường học, văn phòng công ty…

Trên báo Lao Động ngày 28/5 đưa tin, số người tiếp xúc gần F1 được truy vết là 708 người. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người, trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 chờ kết quả. Kết quả giải mã trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Các y bác sĩ làm việc trong khu cách ly - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, kết quả truy vết cho thấy, trong những người tiếp xúc với anh C có 3 F0 là đồng nghiệp, 10 F1 và nhiều F2 phải cách ly tại nhà. Khi nhận tin này, anh C. thấy hối hận. Anh cho biết, anh đã nhắn tin, gọi điện đế từng người để xin lỗi. “Những ngày qua, xem tin tức, thấy số ca F0 tại TP tăng nhanh, tôi thấy rất buồn, tim như thắt lại", anh C. bày tỏ.

Nói về việc lây bệnh cho người khác, anh C. mong mọi người thông cảm, tha thứ cho mình. "Tôi cũng chỉ là nạn nhân của đợt dịch này. Bản thân tôi không muốn bị nhiễm bệnh và cũng không cố tình lây bệnh cho người khác. Vì dấu hiệu của căn bệnh này giống với cảm cúm thông thường nên tôi cũng chủ quan. Khi nhận được kết quả dương tính với nCoV, tôi vô cùng ngơ ngác. Tôi không ngờ, dịch lại lan nhanh như vậy. Một lần nữa, cho tôi xin cúi đầu xin lỗi. Tôi mong mọi người tha thứ cho tôi", anh C. tâm sự.

Ngày 24/6, anh C. được công bố khỏi bệnh, xuất viện về nhà tự cách ly thêm 14 ngày. Anh khẳng định, gần một tháng qua, anh tuân thủ nghiêm ngặt việc cách ly, không tiếp xúc với người xung quanh và liên hệ với bác sĩ, cơ quan y tế địa phương để thực hiện các xét nghiệm cũng như theo dõi các triệu chứng của bệnh.

Nơi điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Anh cho biết, lúc đang điều trị nằm viện, anh chỉ mong mình hết bệnh để về nhà, có thể làm những điều có ích cho TP và địa phương để bù đắp thiệt hại. Tới đây, anh sẽ cố gắng gửi đến những người tiếp xúc F1, F2 với mình một ít tiền để giúp họ khắc phục cuộc sống. “Gia đình tôi có dãy phòng trọ cho thuê, trong hai tháng dịch vừa qua, bố mẹ không lấy tiền để giúp họ bớt gánh nặng về tài chính”, anh C. cho biết.

Anh cũng hứa sẽ sắp xếp thời gian để tham gia các chương trình thiện nguyện, giúp TP phòng chống địch, đồng thời cũng sẽ góp tiền để mua lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho những người khó khăn trong mùa dịch.