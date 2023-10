Chia sẻ với báo VietNamNet, anh T.M.C. (sinh năm 1996), cư trú ở phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, là một trong những F0 khỏi bệnh trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư tại TP.HCM. Anh C. là thành viên của nhóm truyền giáo Phục Hưng được gần 4 năm. Cuối tháng 5, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp ở quận Gò Vấp, điển hình là ổ dịch liên quan đến nhóm truyền giáo. Anh C. bắt đầu có biểu hiện mệt, sốt, ngứa họng từ ngày 18/5.

Trước đây, anh C. thường hay bị cảm cúm và tự mua thuốc uống, nghỉ ngơi 2-3 ngày là hết. Lần này, bị đau đầu, sốt, sổ mũi anh nghĩ mình cũng bị vậy nên không đi khám. Khi thấy người khỏe lại, anh C. đi làm, đến điểm sinh hoạt nhóm truyền giáo cùng các thành viên khác. “Lúc đó, hầu hết thành viên của nhóm đều có triệu chứng như tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không ai nghĩ mình nhiễm bệnh”, C. chia sẻ.