Công an Đăk Lắk thu thập hồ sơ để xử lý vụ nhân viên nhà xe làm 8 người dương tính Covid-19

Tin y tế 20/07/2021 16:14

Liên quan đến vụ việc nhân viên một nhà xe đi từ vùng dịch trở về không cách ly, khiến 8 người dương tính Covid-19, lực lượng chức năng đang tiến hành tra soát, Công an địa phương đang thu thập hồ sơ nếu đủ yếu tố sẽ xử lý hình sự. 

Trước đó, báo Đăk Lắk đưa tin, anh L.T.H. (sinh năm 1985, ở thôn 3, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) là nhân viên văn phòng nhà xe Tiến Oanh, TP.BMT được ghi nhận ca nhiễm Covid-19 có yếu tố dịch tễ phức tạp.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 12 đến ngày 17/7, H. đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, gồm: Văn phòng nhà xe Tiến Oanh, Chi nhánh Ngân hàng BIDV (17 Nguyễn Tất Thành), Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank (40 Nguyễn Thị Minh Khai), sân tennis Hoài Ân (114 Nguyễn Văn Cừ), quán ăn mì hoàng thánh, quán bánh cuốn (đường Mạc Thị Bưởi). 

Anh H. cũng tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Nhi Đức Tâm, Nhà thuốc Thái Bình, phòng khám bác sĩ Phong, tiệm sửa ôtô Hùng, quán Tân Lạc Viên, quán nhậu trên đường Mai Xuân Thưởng, bánh canh Phượng…

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 Tiến hành lấy mẫu kiểm tra đối với những trường hợp liên quan đến ca bệnh - Ảnh: Báo Đăk Lắk 

Tới 15 giờ ngày 17/7, L.T.H. đã đến Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cho kết quả dương tính. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tiếp tục làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khẳng định L.T.H. dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 20/7, chia sẻ với VietNamNet, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, thu thập hồ sơ liên quan đến vụ việc nhân viên văn phòng nhà xe Tiến Oanh đi từ vùng dịch trở về không cách ly, làm 8 người (trong đó có 3 người nhà) bị mắc Covid-19.

“Nếu đủ yếu tố hình sự, chúng tôi sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật. Hiện đang tiến hành các thủ tục, thu thập hồ sơ để xác minh vụ việc”, thượng tá Tuấn nói.

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 Thành phố BMT tiến hành phong tỏa những địa điểm liên quan tới ca bệnh - Ảnh: Báo VietNamNet

Sáng 18/7, TP Buôn Ma Thuột đã thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột triển khai điều tra, truy vết tại các địa điểm nơi L.T.H. đã từng đến và lấy mẫu các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan. Đồng thời, UBND TP. Buôn Ma Thuột tạm thời phong tỏa các địa điểm nói trên.

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Theo Ths. BS Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều bệnh nhân Covid-19 khi khởi phát không có triệu chứng gì đáng kể, nhưng sau 7-8 ngày lại có biểu hiện rất nặng hoặc thậm chí tử vong.

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