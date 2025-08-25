Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng

Đời sống 25/08/2025 19:56

Trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông thủy, Công an TP Hải Phòng vừa kịp thời cứu một người phụ nữ nhảy cầu Bính.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 14h17 ngày 25/8, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT đường thủy Máy Chỉ - Phòng CSGT Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Cấm, khu vực cầu Bính (Hải Phòng).

Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng - Ảnh 1
Đại úy Nguyễn Văn Quang mang theo phao cứu sinh nhảy xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu - Ảnh: VnExpress

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện một phụ nữ bất ngờ rơi từ trên cầu Bính xuống sông Cấm. Người này chới với giữa dòng nước đang dâng cao, chảy xiết.

Ngay lập tức, tổ cảnh sát điều khiển phương tiện thủy tiếp cận vị trí, kịp thời vớt nạn nhân lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu. Đồng thời, thông báo tới người thân nạn nhân.

Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng - Ảnh 2
Lực lượng CSGT Hải Phòng đưa chị T.T.X vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cảnh sát xác định nạn nhân là chị T.T.X (SN 1986, ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng). Sau vài giờ cấp cứu, chị T.T.X đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Chiều 25/8, tại Hải Phòng mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5. Thời điểm này, mưa lớn kết hợp với triều cường khiến vùng biển, cửa sông và nhiều con sông tại Hải Phòng nước dâng cao.

Từ khóa:   cứu người nhảy cầu tin moi

