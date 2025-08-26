Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi'

Tâm linh - Tử vi 26/08/2025 04:15

Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi', đổi đời thành triệu phú.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Tài ăn nói khéo léo đem lại cho bản mệnh nhiều mối quan hệ tốt với đối tác. Tuy nhiên, con giáp này không thể dựa dẫm vào sự hỗ trợ của người khác mà không biết tự thân cố gắng, nỗ lực vươn lên.‏ Bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận vận may liên quan tới tiền bạc bất ngờ.

Về chuyện tình cảm của con giáp may mắn này, may mắn “gõ cửa” giúp cho đôi lứa yêu nhau thoát khỏi tình trạng bế tắc trong chuyện tình cảm. Sau những sóng gió trước đó, dường như cả hai có thể tìm ra điểm giống nhau trong cuộc sống.   

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ. Với tính cách mạnh mẽ và tinh thần tích cực, có vẻ như không có trở ngại nào có thể làm khó được con giáp này. Thêm nữa, bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao bởi cách thể hiện tài tình trong công việc của mình.‏ Ngoài ra, quyết định khôn ngoan trong những vấn đề liên quan tới tài chính đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh.‏

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có những bước tiến mới. Người độc thân có khả năng tìm thấy hạnh phúc đích thực sau quá trình miệt mài đi tìm tình yêu. Sự hy sinh trong âm thầm giúp tình cảm lứa đôi ngày càng gần gũi.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông và suôn sẻ. Người tuổi này vẫn đang chăm chỉ và nỗ lực từng ngày vì muốn cải thiện công việc hiện tại. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải hết sức thận trọng trong quá trình làm việc để tránh xảy ra những rắc rối ngoài ý muốn. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên khởi sắc và tươi sáng. Nguồn năng lượng tích cực giúp cho con giáp này lan tỏa niềm vui đến nửa kia. Bên cạnh đó, các cặp đôi yêu nhau trong bình yên, có thể về chung một nhà trong tương lai khi tình cảm đủ chín muồi. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Video 5 giờ 23 phút trước
Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Gọi 2 bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình nhưng khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi 2 bên gia đình sang bắt gian vợ ngoại tình nhưng khi mở cửa ra tôi và bố ‘đứng tim’ chết lặng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Sinh con khi chồng vắng nhà, thấy tên người chuyển khoản 50 triệu đồng mà tôi ‘vỡ tim’

Sinh con khi chồng vắng nhà, thấy tên người chuyển khoản 50 triệu đồng mà tôi ‘vỡ tim’

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, ăn loại nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, ăn loại nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước
Mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa, đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm gõ cửa, đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai

Từ ngày 7/7 đến 17/7 âm lịch, 3 con giáp được thần may mắn chỉ điểm, kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai