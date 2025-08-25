Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, ăn loại nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe?

Thanh long là một loại trái cây nhiệt đới rất giàu giá trị dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng quả thanh long mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nhưng thanh long ruột đỏ hay ruột trắng thì tốt hơn cho sức khỏe?

Thanh long ruột đỏ và ruột trắng thoạt nhìn bên ngoài khá giống nhau, gây khó khăn trong việc phân biệt. Tuy nhiên, thanh long ruột trắng thường có hình dáng tròn trịa hơn và kích thước dài hơn so với thanh long ruột đỏ.

Giá trị dinh dưỡng của quả thanh long

Thanh long là loại trái cây được ưa chuộng không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng. Nhóm chất chống oxy hóa Betalains, Flavonoid và Hydroxycinnamates cùng hàm lượng chất xơ, sắt và magie dồi dào, giúp thanh long trở thành lựa chọn phù hợp để cải thiện sức khỏe và làm phong phú chế độ ăn hằng ngày.

Trong 100 gram thanh long có chứa 60 calo, 13 gram carbohydrate, 1,2 gram chất đạm, 3 gram chất xơ, giàu vitamin C, B1, B2, B3 và các chất khoáng như sắt, canxi và phốt pho, không chứa chất béo.

Thanh long chứa polyphenol, carotenoid, vitamin C,… là những hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây các bệnh mạn tính và lão hóa. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa còn giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư, tiểu đường, viêm khớp và làm đẹp da, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Bổ sung thanh long trong chế độ ăn giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, tăng lưu thông máu cho cơ thể. Vitamin C trong thanh long giúp hỗ trợ cơ thể hấp thụ chất sắt tốt hơn cho quá trình tạo máu. Trong 170 gram thanh long có 68 mg magie. Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng tiêu thụ magie có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, thúc đẩy sức khỏe của xương.

Thanh long ruột trắng và ruột đỏ khác nhau thế nào?

Thanh long, đặc biệt là ruột trắng, có chỉ số đường thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 

Thanh long ruột đỏ thường có vị ngọt đậm đà hơn so với thanh long ruột trắng. Trong 100gr thanh long ruột đỏ chứa 11,5 gram đường, trong khi thanh long ruột trắng chỉ chứa 7,65 gram.

Tuy nhiên, thanh long ruột trắng lại được ưa chuộng và tiêu thụ rộng rãi hơn. Chính vì sự khác biệt về độ ngọt này, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng người bệnh tiểu đường nên ưu tiên chọn thanh long ruột trắng.

Để hỗ trợ giảm cân, với lượng calo thấp và chất xơ cao, thanh long là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tất nhiên với lượng đường thấp hơn ruột đỏ, những người muốn giảm cân cũng nên lựa chọn thanh long ruột trắng.

Thanh long ruột đỏ có chất chống oxy hóa tốt hơn và hàm lượng sắt cao, nhưng thanh long ruột trắng chất xơ tốt hơn và giàu axit folic, có lợi cho bệnh táo bón và phụ nữ mang thai. 

Những người cần cân nhắc kỹ trước khi ăn thanh long

Người bị bệnh tiểu đường: Thanh long có chứa nhiều đường glucose, người bệnh tiểu đường nếu sử dụng nhiều thanh long sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Người mang thai: Trong thanh long có chứa nhiều protein thực vật, do đó những người mang thai dễ bị dị ứng nên cân nhắc trước khi ăn.

Bị tiêu chảy: Người có thể chất hư hàn, thường bị tiêu chảy, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt thì không nên ăn nhiều thanh long.

Phụ nữ thể chất lạnh hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt: Thanh long là loại quả mà chị em không nên ăn tùy tiện. Những người thể chất hư lạnh hoặc đang trong chu kỳ kinh nguyệt nên hạn chế ăn thanh long.

