Tiêu thụ những thực phẩm chống ung thư, giàu các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số loại thực phẩm được nghiên cứu và chứng minh có khả năng hỗ trợ phòng chống ung thư, giúp bạn xây dựng một chế độ ăn uống bổ ích và phòng ngừa hiệu quả.

Hiện nay, mặc dù vẫn chưa có loại thuốc nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị là rất quan trọng. Trong đó, chế độ ăn uống là một phần không thể thiếu để giảm nguy cơ và ức chế sự phát triển của căn bệnh này.

Câu nói “Mỗi ngày ăn một quả táo, giúp tránh xa bác sĩ” được rất nhiều người truyền tai nhau, nhằm nêu cao giá trị loại quả này đem lại. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng, táo là loại quả tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Thường xuyên ăn táo liên quan đến giảm nguy cơ một số bệnh ung thư phổ biến nhất bao gồm ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng. Các hợp chất polyphenol, flavonoid, phloretin và anthocyanin trong táo tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ DNA của tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Những chất oxy hóa trong táo làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Cà chua

Cà chua không chỉ là một thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hằng ngày mà còn được giới nghiên cứu cho đây là loại thực phẩm chống ung thư. Bởi vì cà chua chứa lycopene, một hợp chất carotenoid mạnh mẽ với đặc tính chống oxy hóa. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng lycopene có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư dạ dày.

Đồng thời, lycopene giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do và có khả năng làm giảm viêm, góp phần vào việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của cà chua, việc bổ sung chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày là một lựa chọn thông minh.

Bông cải xanh

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh. Đây là loại rau thuộc họ cải có hàm lượng sulforaphane rất cao. Sulforaphane là hợp chất đặc biệt mạnh tăng cường các enzyme bảo vệ cơ thể và loại bỏ các hóa chất gây ung thư.

Loại rau này có nhiều vào mùa đông, có thể chế biến thành nhiều món ngon, giá cả phải chăng. Ngoài công dụng phòng chống ung thư, súp lơ xanh còn có thể làm tăng cường khả năng giải độc của gan, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.