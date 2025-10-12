Trần Hồng Phát khai nhận 2 lần đột nhập vào phòng của mẹ bạn học để trộm vàng, sau đó mang bán lấy tiền tiêu xài, tài sản bị thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, chiều tối 11/10, Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết vừa khám phá nhanh vụ trộm nữ trang trên địa bàn với tài sản bị thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Trước đó lúc 10h ngày 10/10, Công an phường Cái Răng tiếp nhận tin báo của bà T.X.H. (44 tuổi, ngụ khu dân cư Công Trình 8, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) về việc bị mất trộm tài sản, gồm: một lắc, một đôi bông tai, một chiếc vòng, một sợi dây chuyền, nhẫn bằng vàng, 2 triệu đồng, tổng giá trị tài sản bị mất trên 200 triệu đồng.

Đối tượng Trần Hồng Phát. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Ngay sau đó, Công an phường Cái Răng khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua sàng lọc, Công an phường Cái Răng đã mời Trần Hồng Phát (18 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) làm việc. Phát là bạn học của con gái bà H..

Theo thông tin VNExpress, theo điều tra ban đầu, Phát là bạn thân của con gái người phụ nữ 44 tuổi ở phường Cái Răng. Hôm 26/9, anh ta đến nhà chơi, lẻn vào phòng ngủ của bà này trộm một chiếc lắc, đôi bông tai, vòng vàng.

Phát sau đó đem chiếc lắc bán cho tiệm vàng ở quốc lộ 61C (phường Vị Thanh) được 64 triệu đồng; bán đôi bông tai, chiếc vòng cho tiệm vàng trên đường 30/4, phường Ninh Kiều, được 21 triệu đồng.

Ngày 9/10, Phát tiếp tục đến nhà cô bạn thân chơi. Thừa lúc không ai để ý, nam thanh niên lên lầu vào phòng ngủ của mẹ bạn lấy trộm đôi bông tai, chiếc vòng và 2 triệu đồng rồi ra về. Phát đem số nữ trang bán cho tiệm vàng ở phường Ninh Kiều được 36 triệu đồng.

Hôm sau, mẹ của cô gái phát hiện tài sản bị mất (tổng trị giá hơn 200 triệu đồng) nên trình báo công an.

Cơ quan điều tra xác định Phát là nghi can, triệu tập làm việc. Nam thanh niên đã thừa nhận hành vi, khai nơi bán vàng.

