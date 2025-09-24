Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Đời sống 24/09/2025 10:45

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều ngày hôm qua, đoạn clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh cặp đôi nam nữ đi xe máy cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 24/9, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một đôi nam nữ tới mua hàng rồi cướp điện thoại của người bán hàng là một phụ nữ khuyết tật trung niên.

Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước đây là tỉnh Long An) vào ngày 21/9. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu nhân văn của đôi nam nữ đi xe máy.

Sáng nay, một lãnh đạo phường Long An, tỉnh Tây Ninh xác nhận có sự việc nói trên, đồng thời cho biết công an đã xác minh được người phụ nữ ngồi sau xe máy giật điện thoại và mời lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung lực lượng truy xét để nhanh chóng xác định, bắt giữ các đối tượng liên quan, làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, sau khi bị cướp điện thoại, nạn nhân rơi vào tâm trạng buồn bã và đã mất. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là người khuyết tật, có bệnh án tâm thần và bệnh phổi.

 

Sập bẫy bán hàng trên TikTok, người đàn ông bị 'khoắng sạch' gần 1,2 tỷ đồng

Sập bẫy bán hàng trên TikTok, người đàn ông bị 'khoắng sạch' gần 1,2 tỷ đồng

Ngay sau khi tiếp nhận, vụ việc đã được chuyển lên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

