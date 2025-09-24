Ngày 23/9, một lãnh đạo thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) cho hay Đảng ủy xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ vụ việc một bà cụ được phát hiện chết cháy tại địa phương.
Theo thông tin ban đầu, đêm 22-9, người dân thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh phát hiện thi thể bà H.T.H. (79 tuổi) tại nhà riêng nên trình báo cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thịnh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng tổ chức ghi nhận hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Một cán bộ Công an xã Vĩnh Thịnh cho hay tới nay cơ quan chức năng vẫn đang thu thập thông tin, tài liệu và các dấu hiệu hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc.
Lãnh đạo địa phương cho hay sau khi cơ quan điều tra hoàn thành khám nghiệm, bàn giao thi thể cụ cho gia đình lo hậu sự, chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.