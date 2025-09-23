NÓNG: Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão' ở miền Trung

Đời sống 23/09/2025 20:36

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khi siêu bão Ragasa đang suy yếu, tại khu vực phía đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 23/9, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) cho biết khả năng sẽ hình thành bão số 10 chỉ ít ngày sau khi bão số 9 đổ bộ.

Theo Cục Khí tượng thuỷ văn, hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo ngày 24/9 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10. 

Theo Cục Khí tượng thủy văn, hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi.

NÓNG: Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão' ở miền Trung - Ảnh 1

Sau siêu bão Ragasa, Biển Đông sẽ đón bão số 1 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão số 10 di chuyển vào Trung bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Trong giai đoạn này, theo quy luật khí hậu, các cơn bão sẽ di chuyển vào miền Trung. 

Tuy nhiên, khả năng bão số 10 sẽ mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao. Dự báo ngày 25/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát tin cảnh báo bão gần Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cũng cho hay, lúc 13 giờ ngày 23/9, siêu bão Ragasa (bão số 9) còn cách Quảng Ninh khoảng 950 km về phía đông, cường độ bão vẫn ở cấp 16 - cấp 17, giật trên cấp 17. 

Dự báo khoảng sáng 25/9, siêu bão Ragasa di chuyển vào vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) với gió bão mạnh cấp 10 - cấp 12.

Dự báo trưa và chiều 25/9, bão Ragasa (bão số 9) sẽ đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 8 - cấp 9, giật cấp 12. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Ragasa, từ ngày 25 - 27.9, Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa lớn với lượng mưa từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam

Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc gọi siêu bão Ragasa là "vua bão" ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cho biết đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu bão Ragasa bão số 10 dự báo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam

Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam

Siêu bão Ragasa đe dọa đất liền, hàng nghìn chuyến bay hoãn hủy

Siêu bão Ragasa đe dọa đất liền, hàng nghìn chuyến bay hoãn hủy

Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh

Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh

Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát

Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát

Nóng: Bão Ragasa khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên, miền Bắc có nơi mưa 400mm

Nóng: Bão Ragasa khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên, miền Bắc có nơi mưa 400mm