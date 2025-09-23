NÓNG: Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão' ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khi siêu bão Ragasa đang suy yếu, tại khu vực phía đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 23/9, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) cho biết khả năng sẽ hình thành bão số 10 chỉ ít ngày sau khi bão số 9 đổ bộ.

Theo Cục Khí tượng thuỷ văn, hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Dự báo ngày 24/9 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi.

Sau siêu bão Ragasa, Biển Đông sẽ đón bão số 1 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão số 10 di chuyển vào Trung bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Trong giai đoạn này, theo quy luật khí hậu, các cơn bão sẽ di chuyển vào miền Trung.

Tuy nhiên, khả năng bão số 10 sẽ mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao. Dự báo ngày 25/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát tin cảnh báo bão gần Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cũng cho hay, lúc 13 giờ ngày 23/9, siêu bão Ragasa (bão số 9) còn cách Quảng Ninh khoảng 950 km về phía đông, cường độ bão vẫn ở cấp 16 - cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo khoảng sáng 25/9, siêu bão Ragasa di chuyển vào vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) với gió bão mạnh cấp 10 - cấp 12.

Dự báo trưa và chiều 25/9, bão Ragasa (bão số 9) sẽ đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 8 - cấp 9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Ragasa, từ ngày 25 - 27.9, Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa lớn với lượng mưa từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam Cơ quan Khí tượng Trung Quốc gọi siêu bão Ragasa là "vua bão" ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cho biết đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-sieu-bao-ragasa-chua-tan-bien-ong-se-on-bao-so-10-canh-bao-bao-chong-bao-o-mien-trung-742667.html