Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam

Đời sống 23/09/2025 20:31

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc gọi siêu bão Ragasa là 'vua bão' ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cho biết đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh nhằm bàn phương án ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9). Cuộc họp được kết nối trực tuyến với nhiều địa phương nằm trong vùng dự báo ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Ragasa là cơn bão có sức gió rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Dù dự báo khi vào đất liền bão sẽ suy yếu, nhưng không vì thế mà được phép chủ quan. Nguyên tắc ứng phó là không có cơn bão nào là nhẹ, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.

Theo báo cáo của Cục Khí tượng thủy văn, ngày 22/9, bão Ragasa đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 khi tiến gần Philippines, trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2025. Sáng 23/9, bão di chuyển vào Biển Đông với vận tốc 20–25 km/h. Dự kiến, trong khoảng 36 giờ tới, bão sẽ tiến vào khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và bắt đầu gây ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ.

Các chuyên gia dự báo, khi tiệm cận đất liền, bão số 9 sẽ giảm xuống còn cấp 8–9, giật cấp 11–12. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trọng tâm là khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Tổng lượng mưa trong đợt từ ngày 25-26/9 có thể đạt 100-250 mm, cục bộ trên 400 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại đồng bằng và sạt lở ở vùng núi.

Phó Thủ tướng lưu ý, ngoài gió bão, cần đặc biệt đề phòng dông lốc nguy hiểm, vốn rất khó dự báo chính xác. Nguy cơ mất an toàn hồ chứa cũng được đặt ra khi nhiều hồ thủy điện, thủy lợi lớn ở miền Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang… đang ở mức nước cao.

"Chỉ cần một hồ gặp sự cố sẽ kéo theo cả hệ thống. Đây là vấn đề phải giám sát chặt chẽ, không được phép lơ là", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam - Ảnh 1
Dự báo ngày 25/9, bão số 9 sẽ đổ bộ đất liền nước ta - Ảnh: VGP

Ngoài ra, hiện miền Bắc còn khoảng 850.000 ha lúa chưa thu hoạch, trong đó 200.000 ha có thể gặt ngay. Các địa phương chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, đồng thời có phương án tiêu thoát nước để bảo vệ cây trồng, hoa màu còn lại. Hơn 160.000 ha nuôi trồng thủy sản trên biển cũng cần được gia cố, thu hoạch sớm nhằm giảm thiệt hại.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị ngay các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới/ bão số 10 xuất hiện ngay sau bão Ragasa. Cần chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình, gia cố nhà cửa, đặc biệt ở Quảng Ninh, Hải Phòng – những địa phương nằm trong vùng gió mạnh nhất. Hoạt động du lịch phải được kiểm soát chặt, tuyệt đối không để khách lưu trú trên tàu khi thời tiết xấu.

Trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn. Đồng thời, phải tính toán phương án bảo vệ tài sản, bởi đây là mối băn khoăn lớn nhất khi người dân buộc phải sơ tán.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương phối hợp kiểm tra, đánh giá, vận hành đúng quy trình liên hồ chứa, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn tiềm ẩn lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn, do đó, các cơ quan khí tượng phải tăng cường dự báo kèm hình ảnh, thông tin cảnh báo dễ hiểu để người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh.

Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, bốn cơn bão, gồm Wutip, Wipah, Tapah và Mitag, đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông trong năm nay và cơ quan này cảnh báo rằng Ragasa sẽ cực đoan và tàn phá hơn những cơn bão trước đó. Cơ quan này cho biết thêm rằng siêu bão sẽ mang theo lượng mưa cực lớn.

Tính đến 17 giờ ngày 23-9, tâm bão Ragasa cách Hong Kong khoảng 320 km về phía đông nam và dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ khoảng 22 km/giờ, tiến gần hơn đến khu vực cửa sông Châu Giang đến bờ biển phía tây Quảng Đông. 

Cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết siêu bão Ragasa dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào vùng ven biển giữa TP Chu Hải và huyện Từ Văn ở TP Quảng Đông vào ngày 24-9 với sức gió đạt từ cấp 14 đến cấp 16.

Bão Ragasa 'càn quét' Biển Đông: 3 người tử vong, nhân chứng mô tả 'như ngày tận thế'

Bão Ragasa 'càn quét' Biển Đông: 3 người tử vong, nhân chứng mô tả 'như ngày tận thế'

Ít nhất ba người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi các ngôi làng và trường học ở miền Bắc Philippines, trong khi các văn phòng phải đóng cửa, vì một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay có nguy cơ gây ra lũ lụt và lở đất. Hiện bão trên đường đến các tỉnh thành Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu bão Ragasa tin moi dự báo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão' ở miền Trung

NÓNG: Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão' ở miền Trung

Siêu bão Ragasa đe dọa đất liền, hàng nghìn chuyến bay hoãn hủy

Siêu bão Ragasa đe dọa đất liền, hàng nghìn chuyến bay hoãn hủy

Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh

Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh

Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát

Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát

Nóng: Bão Ragasa khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên, miền Bắc có nơi mưa 400mm

Nóng: Bão Ragasa khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên, miền Bắc có nơi mưa 400mm