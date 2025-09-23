Ngoài ra, trong hai ngày 23 và 24/9, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc). Riêng tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), các chuyến bay trong ngày 24/9 sẽ được điều chỉnh giờ cất và hạ cánh trước 11h.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/9, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh lịch bay và hủy nhiều chuyến bay quốc tế do ảnh hưởng trực tiếp từ siêu bão Ragasa. Cụ thể, chuyến bay VN580 (TPHCM – Cao Hùng, Đài Loan) được dời thời gian cất cánh sang 3h sáng 24/9, trong khi chuyến VN586 (Hà Nội – Cao Hùng) cũng được lùi sang 3h54 sáng cùng ngày.

Tương tự, hãng hàng không Vietjet cũng thông báo loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa.

Ngày mai (24/9) hãng hàng không giá rẻ này phải tạm ngừng 10 chuyến bay gồm: VJ876/VJ877 chặng TPHCM - Hồng Kông (Trung Quốc) - TPHCM; VJ986/VJ985 chặng Phú Quốc - Hồng Kông (Trung Quốc) - Phú Quốc; VJ5530/VJ5531 chặng Nha Trang - Macao (Trung Quốc) - Nha Trang; VJ8890/VJ8891/VJ8892/VJ8893: chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Siêu bão Ragasa gây mưa lớn khi đổ bộ phía bắc Philippines - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo Lao Động, bão Ragasa làm gián đoạn hoạt động hàng không Đài Loan (Trung Quốc) ngay từ sáng ngày 22.9 buộc phải hủy tất cả các chuyến bay đến các đảo lân cận ngay buổi trưa, đồng thời tạm dừng 88 dịch vụ phà trên 13 tuyến đường thủy.

UNI Airway và Mandarin Airlines thông báo các chuyến bay sau 12h trưa ngày 22.9 (giờ địa phương) giữa Đài Loan và các đảo ngoài khơi đều bị hủy.

Trong khi đó, các chuyến bay đến thành phố Hoa Liên và Đài Đông ở miền đông nam Đài Loan (Trung Quốc) của hai hãng này sẽ tạm dừng cả ngày. Hai hãng này đều đã thông báo tới hành khách thường xuyên cập nhật thông tin trước khi di chuyển tới sân bay.

Sân bay quốc tế Hong Kong thông báo đóng cửa 36 từ 18h ngày 23.9 tới 6h ngày 25.9 (giờ địa phương) do những đe dọa nghiêm trọng có thể xảy ra do siêu bão Ragasa. Theo đó khoảng 700 chuyến bay sẽ bị hủy.

Đại diện sân bay cho biết: "Chúng tôi thúc giục hành khách hãy kiểm tra thông tin với các hãng bay để có thông tin mới nhất, chỉ đến sân bay sau khi chuyến bay được xác nhận.

Cathay Pacific cho biết đã hủy và điều chỉnh lịch trình 500 chuyến bay, trong khi HK Express và Hong Kong Airlines cũng báo hủy lần lượt 100 và 90 chuyến.

Tại Philippines, cơ quan khí tượng nước này cho biết siêu bão Ragasa mang theo "nguy cơ cao gây ra sóng lớn đe dọa tính mạng" với độ cao đỉnh điểm vượt 3m. Chính quyền Philippines cảnh báo về lũ lụt và lở đất trên diện rộng, cũng như thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở khu vực phía bắc đảo Luzon.

Bão Ragasa gây mưa lớn và gió giật mạnh, hơn 10.000 người ở phía bắc Philippines đã được sơ tán tới các trung tâm trú ẩn và trường học vào sáng 22.9.

Cảnh báo khẩn cấp về du lịch được phát đi khắp các khu vực như bắc đảo Luzon (Philippines), miền nam Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc).