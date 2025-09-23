Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh

Đời sống 23/09/2025 16:53

Ngày 23/9, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại xã Bình Hòa, nghi tự thiêu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 22/9, Công an xã Bình Hòa (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu ngay tại nhà ông ĐVP (55 tuổi, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Hòa).

Cụ thể, khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đang ngủ, ông P nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con gái là chị ĐTDM (31 tuổi). Ông vội chạy ra thì phát hiện trước cửa phòng con gái có một người đàn ông đang bốc cháy dữ dội. Do cửa phòng bị khóa từ bên trong, ông phải phá cửa để đưa con gái ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, khi quay lại kiểm tra, ông P phát hiện người này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là NVB (40 tuổi, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp).

Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người dân địa phương, ông B làm nghề mua bán dưa hấu.

Vụ việc xảy ra bất ngờ giữa đêm khiến cả gia đình ông P và hàng xóm vô cùng bàng hoàng, người dân chạy đến hỗ trợ chỉ kịp hô hoán và dập lửa, nhưng nạn nhân không thể qua khỏi.

