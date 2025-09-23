Sáng 18/9, ông Ha Hoanh vào khu vực rừng tại tiểu khu 221, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý để thu hái nấm rừng. Tuy nhiên, ông Ha Hoanh lạc đường, người nhà mất liên lạc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 23/9, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) sau nhiều ngày người này mất tích.

Theo thông tin, vào 12h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Ha Hoanh tại khu vực rừng thuộc tiểu khu 241B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, địa giới hành chính thuộc xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng). Vị trí ông Ha Hoanh được tìm thấy cách vị trí ban đầu ông vào rừng thu hái nấm gần 8km.

Cụ ông 78 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng sức khỏe suy giảm do nhiều ngày bị đói, lạnh. Sau khi được tiếp tế thực phẩm, nước uống, cụ Ha Hoanh dần hồi phục sức khỏe.

Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà thông tin, trong chiều nay, lực lượng chức năng sẽ đưa cụ Ha Hoanh ra khỏi rừng, đến Trạm y tế xã Phi Tô Lâm Hà để thăm khám, hồi phục sức khỏe.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm được cụ ông 78 tuổi bị lạc trong rừng suốt sáu ngày - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, gia đình trình báo cụ Hoanh vào rừng từ ngày 18/9 để hái nấm và không trở về.

Sáng 22/9, gần 100 người gồm lực lượng phường Langbiang, Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, xã Nam Hà và người dân đã chia sáu mũi tìm kiếm theo nhiều hướng. Mưa lớn kéo dài khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng từng tiên lượng tình huống xấu do tuổi cụ đã cao.

Việc tìm thấy cụ an toàn không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là động lực lớn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong điều kiện rừng núi và thời tiết khắc nghiệt.

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng và 1 ngôi nhà tại Lai Châu Theo thông tin từ xã Khổng Lào, khoảng 5 giờ sáng ngày 23/9 tại bản Khổng Lào xảy ra vụ cháy gây thiệt hại cho 2 hộ kinh doanh và 1 nhà dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phep-mau-xay-ra-tim-thay-cu-ong-trong-rung-sau-6-ngay-mat-tich-742622.html