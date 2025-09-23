Người phụ nữ bị hoại tử mặt nặng nề sau 1 năm tiêm filler

Bệnh nhân là bà N.T.T.M, một phụ nữ ngoài 40 tuổi sinh sống tại TPHCM. Bà đến bệnh viện trong tình trạng mặt và thái dương trái sưng rất to, tấy đỏ. Theo chia sẻ, bà đã tiêm filler cách đây một năm, nhưng gần đây, sau một bữa ăn, vùng mặt bắt đầu đau và sưng vù.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, ngày 23/9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu một ca biến chứng nặng do tiêm filler từ một năm trước.

Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hậu quả khó lường như liệt mặt, mất biểu cảm hay thậm chí là nhiễm trùng huyết, đe dọa đến tính mạng.

Qua thăm khám, bác sĩ CKI Lê Duy Anh - Phó Khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện - đã chẩn đoán bà M. bị viêm mô tế bào lan tỏa, hình thành nhiều ổ áp xe trên mặt. Vùng nhiễm trùng đã làm mất ranh giới giữa mô khỏe mạnh và mô bị hoại tử, gây nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Sau 2 ngày điều trị nội khoa để khoanh vùng ổ viêm, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Ê - kíp sử dụng phương pháp gây mê toàn thân, cẩn trọng rạch dẫn lưu mủ theo đường chân tóc để kiểm soát ổ áp xe mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hạn chế tối đa sẹo trên mặt người bệnh. Các ổ mủ đã được xử lý triệt để, với lượng mủ lấy ra khoảng 150 - 200ml. Hiện nay, bệnh nhân đã hết sốt, hết đau, được xuất viện và tiếp tục điều trị ngoại trú.

Bác sĩ hút ra rất nhiều dịch, máu, filler trong mặt người phụ nữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, biến chứng do tiêm filler vẫn có thể xảy ra sau một năm. Bệnh viện cũng từng tiếp nhận một số trường hợp tiêm filler mũi, trong khoảng 2-3 năm đầu, mũi rất đẹp nhưng sau đó mũi bị sưng nề, nhiễm trùng thành các ổ áp xe. Chưa kể, nhiều trường hợp thực hiện thủ thuật tiêm là "tay ngang" (không phải bác sĩ được đào tạo chuyên khoa), cơ sở không được cấp phép cho thủ thuật này.

"Nguy hiểm hơn, một số chị em phụ nữ còn chọn tiêm filler theo kiểu truyền tai, giá rẻ được mua bán trôi nổi mà không quan tâm đến những điều kiện nghiêm ngặt của thủ thuật này. Đây chính là nguyên nhân chính của những ca biến chứng do tiêm filler ở Việt Nam"-BS Duy Anh cảnh báo.

