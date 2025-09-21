Cùng bà và 2 anh em họ đi làm nương, bé 3 tuổi tử vong với 80 vết ong đốt

Sức khỏe 21/09/2025 11:45

Một bé 3 tuổi ở Sơn La đã tử vong do bị ong đốt 80 vết, hai bé cùng nhóm đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc xảy ra chiều 17/9 tại Sơn La. Khi thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết ong đốt trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở, gia đình đã đưa các bệnh nhi đến trạm y tế xã để cấp cứu, sau đó chuyển tuyến tỉnh. 

Tuy nhiên, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, 2 trẻ còn lại (4 tuổi) được liên hệ hội chẩn và chuyển đến Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) sáng 18/9.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Tuấn, Khoa Cấp cứu và chống độc, cho biết mỗi bệnh nhi có gần 20 nốt ong đốt khắp cơ thể.

Kết quả các xét nghiệm khẩn cấp cho thấy cả hai trẻ có tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân. Vì vậy, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ với các biện pháp truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ các tế bào gan.

Cùng bà và 2 anh em họ đi làm nương, bé 3 tuổi tử vong với 80 vết ong đốt - Ảnh 1
Hai trẻ được chuyển đến và điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, để tránh hậu quả nghiêm trọng, khi trẻ bị ong đốt, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh xử trí, nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn. Sau đó thực hành các bước như sau:

1. Nếu vòi chích có phần nổi lên bề mặt da, có thể thử lấy nhíp gắp ra, không cố gắng lấy vòi chích bằng cách nặn vết thương.

2. Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước lạnh. Nếu có thể hãy sát khuẩn bằng dung dịch cồn y tế hoặc dung dịch sát khuẩn.

3. Chườm lạnh trên vùng bị đốt bằng nước lạnh hoặc một túi nước đá khoảng 10 phút.

Lưu ý: Trường hợp trẻ có một trong các dấu hiệu sau: có nhiều vết đốt; bị đốt vào các vùng đầu, mặt, cổ; kèm theo phù nề lan nhanh hoặc có sốt, mệt mỏi, khó thở, sùi bọt mép, tụt huyết áp, nổi mề đay, buồn nôn hoặc ói, đau bụng, tiêu chảy… Đây là dấu hiệu dị ứng nặng, phản vệ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Cần ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không tự ý xử trí khi trẻ có các dấu hiệu sốc sau khi bị ong đốt vì sẽ làm chậm quá trình cấp cứu kịp thời.

Ngày 19/9, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận 2 ca ngộ độc cá nóc.

