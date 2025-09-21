Chỉ 20 phút sau khi ăn, người đàn ông 21 tuổi bắt đầu cảm thấy đau đầu, buồn nôn dữ dội và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Hai người còn lại, dù không ăn trực tiếp thịt cá nóc nhưng có dùng các món nấu chung, cũng xuất hiện triệu chứng tê bì đầu ngón tay sau khoảng 4 giờ. May mắn, cả hai được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và không bị liệt.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận cấp cứu 2 người đàn ông ngộ độc độc tố từ cá nóc. Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 8 vừa qua, 3 người đàn ông ra biển đánh bắt và vô tình bắt được một con cá nóc nặng khoảng 200 gram. Họ mang con cá này về, nấu chung với hải sản và rau củ để dùng bữa.

Độc tố tập trung chủ yếu ở nội tạng và da, nhưng ngay cả thịt cá cũng không hoàn toàn an toàn. Đáng lo ngại, tetrodotoxin không bị phá hủy dù được nấu chín ở nhiệt độ cao.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, ngộ độc cá nóc là một trong những dạng ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong rất cao. Nguyên nhân là do cá nóc chứa tetrodotoxin – một loại độc tố thần kinh cực mạnh, mạnh gấp 275 lần so với xyanua. Chỉ cần 0,5 mg độc tố này cũng đủ cướp đi mạng sống của một người trưởng thành.

Khi xâm nhập cơ thể, tetrodotoxin tấn công trực tiếp hệ thần kinh và tim mạch, gây ra các triệu chứng như tê bì môi, lưỡi, mặt, sau đó lan ra toàn cơ thể, dẫn đến liệt cơ. Người bị ngộ độc có thể gặp rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê, và thường tử vong nhanh chóng do liệt cơ hô hấp, khiến việc thở trở nên bất khả thi.

Hiện tại, y học chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Phương pháp duy nhất là cấp cứu kịp thời, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn để duy trì sự sống.

Đã có nhiều trường hợp tử vong thương tâm do ngộ độc cá nóc

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, cá nóc là một trong những loài thủy sản mang độc tố mạnh, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng và thậm chí tử vong nếu ăn phải.

Tại Việt Nam có hơn 70 loài cá nóc, nhiều loài trong số đó chứa độc tố. Mặc dù nguy hiểm, vẫn có tình trạng một số người bất chấp cảnh báo để sử dụng cá nóc làm thực phẩm, đặc biệt ở các vùng ven biển nơi thói quen ẩm thực và nguồn cung hải sản phong phú. Do vậy, việc nắm rõ cách nhận diện, hiểu biết về mức độ nguy hại của độc tố và nhận thức cộng đồng là hết sức cần thiết để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Để phòng ngừa ngộ độc, người dân không nên ăn cá nóc dưới bất kì hình thức nào, cả cá tươi hay cá khô, và không tiêu thụ những loài có hình dáng dễ nhầm với cá nóc. Người mua hàng cần thận trọng khi chọn hải sản tại chợ; ngư dân cần có khả năng nhận diện chính xác để tránh đánh bắt, buôn bán nhầm những loài mang độc. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về tác hại của cá nóc cần được đẩy mạnh ở các địa phương ven biển, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành cấm buôn bán và chế biến cá nóc.

Người dân cần nhớ không nên tự ý điều trị tại nhà bởi độc tố tetrodotoxin rất nguy hiểm và không có thuốc giải đặc hiệu. Khi nghi ngờ bị ngộ độc cá nóc, việc cần làm là đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu ngay lập tức; đồng thời, nếu phát hiện cá nóc đang được bày bán trên thị trường, hãy báo cho chính quyền địa phương để xử lí theo quy định.