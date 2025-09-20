Hiếm gặp: Bé sơ sinh chào đời trong bọc ối còn nguyên, chỉ xuất hiện 1/80.000 ca

Bé trai chào đời ở Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), nặng 3,4 kg, con của sản phụ Trần Ngọc Hà, mổ chủ động lần hai ở tuổi thai 38 tuần 5 ngày.

Theo thông tin từ VOV, ngày 20/9, Bệnh Viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, Khoa Phụ sản 2 vừa can thiệp mổ đẻ cho trường hợp bé sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối vô cùng hiếm gặp.

Theo đó, sản phụ T.N.H được các bác sĩ chỉ định mổ chủ động lần 2 khi thai 38 tuần 5 ngày. Ca mổ thành công, cháu bé nặng 3,4kg, khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống ngay sau khi chào đời.

Theo Ths.BSNT Kiều Tiến Quyết, Phó Khoa Phụ sản, trong y văn, hiện tượng này gọi là “birth en caul”, hay dân gian quen gọi là “đẻ bọc điều” – chỉ xuất hiện ở khoảng 1/80.000 – 1/100.000 ca sinh.

Em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khi trẻ chào đời mà túi ối chưa vỡ, nước ối và màng ối tiếp tục bao bọc, giúp duy trì áp lực ổn định, bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm khuẩn và các sang chấn cơ học trong những giây phút chuyển dạ cuối cùng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trẻ đẻ “bọc điều” cũng là tình trạng nguy hiểm vì thai nhi sẽ có nguy cơ hít phải dịch trong túi ối dẫn tới tình trạng nghẹt thở hoặc gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến phổi. Nếu không nhanh chóng rạch túi ối kịp thời, thai nhi có thể bị suy hô hấp và thậm chí là tử vong, nhất là đối với những trường hợp sinh thường.

BS Quyết cho hay, với trường hợp trên, mổ chủ động lần 2 là một lựa chọn y học an toàn, đặc biệt đối với sản phụ từng mổ lấy thai trước đó, nhằm giảm nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng khi chuyển dạ tự nhiên.

Tại Việt Nam, một số ca "đẻ bọc điều" cũng đã được ghi nhận. Đặc biệt, vào năm 2020, Việt Nam ghi nhận trường hợp một sản phụ tại Vĩnh Long (mang tam thai tự nhiên). Sản phụ này có dấu hiệu sinh khi thai được 34 tuần. Sản phụ được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai. Trong 3 em bé trai được sinh ra thì có 2 bé chào đời và vẫn nằm nguyên trong bọc điều, mỗi bé một bọc điều riêng. Các bé chào đời khỏe mạnh và đều nặng 2.300 gam.

Nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ Bà D.T.L (73 tuổi quê ở Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-gap-be-so-sinh-chao-oi-trong-boc-oi-con-nguyen-chi-xuat-hien-180000-ca-742313.html