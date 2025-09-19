Ngày 18/9, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân 29 tuổi (ở Hưng Yên) trong tình trạng choáng ngất, da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 18/9, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân 29 tuổi (ở Hưng Yên) trong tình trạng choáng ngất, da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt. Tại Khoa Cấp cứu, ê-kíp hồi sức nhanh chóng truyền dịch, thở oxy và làm các xét nghiệm chẩn đoán, khám trực tràng cho người bệnh, nghi ngờ chảy máu tiêu hóa. Các bác sĩ hội chẩn và tiến hành nội soi dạ dày cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ nội soi cấp cứu bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet Theo gia đình, người bệnh đại tiện phân đen và mệt lả nên xin nghỉ làm ở nhà. Khi tình trạng của cô nặng hơn, gia đình đưa đi cấp cứu. Người bệnh là nhân viên văn phòng, hằng ngày thức khuya xem điện thoại. Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân bị loét tá tràng gây chảy máu. Các bác sĩ đã can thiệp kịp thời bằng kẹp clip cầm máu và truyền thuốc liên tục để phòng tái phát. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. '

Bệnh nhân nhập viện do xuất huyết tiêu hóa - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Khiêm cho biết, chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Các bác sĩ cảnh báo, xuất huyết tiêu hóa không còn là bệnh lý của người lớn tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, ngày càng nhiều người trẻ, thậm chí ở độ tuổi cấp 1, cấp 2 đã phải nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa. Với lối sống hiện đại thiếu khoa học, nhiều người không để ý tới sức khỏe: ít vận động; thức khuya chơi game, xem tivi quá nhiều; bỏ ăn sáng, ăn nhiều đồ chế biến sẵn, uống đồ ngọt có ga. Bên cạnh đó, áp lực công việc và học tập khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, làm rối loạn hoạt động tiêu hóa, tăng tiết axit dạ dày, từ đó gây viêm loét và chảy máu đường tiêu hóa. Để phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa, người trẻ cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, hạn chế rượu bia, tránh dùng thuốc giảm đau hoặc kháng viêm tùy tiện, kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống.

