Nóng: Bé trai 4 tuổi ở Nghệ An nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

Sức khỏe 18/09/2025 05:05

Bệnh nhi là D.A.K. (4 tuổi, trú tại phường Tân Mai, Nghệ An) được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai phải suốt 10 ngày.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, cháu D.A.K. (4 tuổi, phường Tân Mai, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai phải suốt 10 ngày. Trước đó, gia đình tự cho uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không cải thiện, sau đó được điều trị tại tuyến cơ sở song bệnh vẫn không thuyên giảm. Ngày 4/9, cháu K. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cháu K. được chẩn đoán viêm tấy lan tỏa vùng mang tai, theo dõi nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật dẫn lưu mủ và làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngay sau đó, cháu K. được điều trị theo phác đồ đặc hiệu, kết hợp nâng cao thể trạng và chăm sóc vết mổ hằng ngày. Sau một thời gian theo dõi và điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt, tình trạng cháu K. ổn định, vết viêm nhiễm cải thiện rõ rệt.

Nóng: Bé trai 4 tuổi ở Nghệ An nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' - Ảnh 1
Cứu chữa thành công ca bệnh Whitmore nguy hiểm ở trẻ nhỏ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, BS.CKI Nguyễn Quang Hà (Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, bệnh Whitmore (melioidosis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm, do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên. Tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh có thể lên tới 40 – 60%, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh nếu không được điều trị đúng cách.

Hiện nay, thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Trẻ em không nên chơi ở những vùng bùn đất, nguồn nước ô nhiễm; người thường xuyên tiếp xúc với đất, nước cần có bảo hộ lao động để phòng tránh lây nhiễm, đặc biệt khi có vết thương hở.

"Whitmore chưa có vaccine phòng bệnh và cũng chưa có khuyến cáo sử dụng kháng sinh dự phòng. Vì vậy, việc phòng ngừa, giữ vệ sinh cá nhân và đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường là hết sức quan trọng", bác sĩ Hà nhấn mạnh.

Bé gái 9 tuổi bị rối loạn ý thức, hôn mê sâu sau khi ăn ốc biển

Bé gái 9 tuổi bị rối loạn ý thức, hôn mê sâu sau khi ăn ốc biển

Bé Đ.G.L (9 tuổi, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng sau ăn ốc biển chưa rõ loại.

Xem thêm
Từ khóa:   mắc bệnh Whitmore vi khuẩn ăn thịt người Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/9/2025, 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền, bình yên mà hưởng phúc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/9/2025, 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền, bình yên mà hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/9/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/9/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 18/9/2025, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 18/9/2025, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 18/9/2025, Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 18/9/2025, Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nam sinh trường Y ở Hà Nội đi học rồi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình hoang mang lo lắng

Nam sinh trường Y ở Hà Nội đi học rồi mất liên lạc nhiều ngày, gia đình hoang mang lo lắng

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Nóng: Bé trai 4 tuổi ở Nghệ An nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

Nóng: Bé trai 4 tuổi ở Nghệ An nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

Sức khỏe 3 giờ 38 phút trước
4 lưu ý quan trọng khi ăn dâu tây để tận dụng tối đa lợi ích

4 lưu ý quan trọng khi ăn dâu tây để tận dụng tối đa lợi ích

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 18/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Sau hôm nay, thứ Năm 18/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu cố, 3 con giáp thiện lương sau nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
5 công dụng tuyệt vời của củ đậu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng tuyệt vời của củ đậu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/9/2025, 3 con giáp có vận may lội ngược, mưu sự tất thành, mở rộng cửa nghênh đón Tài Lộc, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/9/2025, 3 con giáp có vận may lội ngược, mưu sự tất thành, mở rộng cửa nghênh đón Tài Lộc, tiền tài rủng rỉnh túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 9 tuổi bị rối loạn ý thức, hôn mê sâu sau khi ăn ốc biển

Bé gái 9 tuổi bị rối loạn ý thức, hôn mê sâu sau khi ăn ốc biển

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Hy hữu người đàn ông 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc

Hy hữu người đàn ông 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc

Khối u lớn chèn ép toàn bộ vùng họng, cháu bé 47 ngày tuổi suy hô hấp nguy kịch

Khối u lớn chèn ép toàn bộ vùng họng, cháu bé 47 ngày tuổi suy hô hấp nguy kịch

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà