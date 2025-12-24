40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận xót xa của chồng khiến tôi ngậm ngùi

Tâm sự 24/12/2025 17:12

Sau khi kết hôn, tình yêu sẽ dần dần trở thành tình nghĩa. Giữa vợ chồng ít khi có những buổi hẹn hò ngọt ngào, những lời nói yêu thương cũng sẽ thưa dần theo thời gian. Hơn thế nữa, thường thì sau 40 tuổi, sự thân mật giữa hai người sẽ giảm đi rõ rệt. Một biểu hiện dễ thấy chính là chồng không muốn ngủ cùng vợ nữa.

Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.

"Tôi chịu rất nhiều áp lực".

Anh Vương, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, là nhân viên công sở với một mức lương không cao cũng không thấp. Vợ của anh là cô Lý, bằng tuổi với anh. Anh tâm sự, sau 40 tuổi đột nhiên không còn muốn ngủ với vợ nữa. 

Anh Vương kể: "Thật ra, quan hệ ban đầu giữa tôi và Lý rất tốt. Tôi nhớ cách đây chỉ vài năm, vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đã nghiến răng mua một chiếc túi giá 20 triệu. Trong nhiều năm qua, tôi yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng rất yêu tôi. Thậm chí vào lúc này, quan hệ vợ chồng của chúng tôi vẫn rất tốt. Nhưng hiện tại, tôi thật sự không muốn ngủ với cô ấy. Nguyên nhân đều do tôi chứ không có lý do nào khác. Tôi cảm thấy áp lực trong cuộc sống quá lớn".

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận xót xa của chồng khiến tôi ngậm ngùi - Ảnh 1
Đàn ông muốn một mình gánh vác áp lực cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Với cương vị là trụ cột gia đình, áp lực của anh Vương càng ngày càng lớn. Một tháng có bao nhiêu thứ tiền phải lo, dù lương tháng lên đến trăm triệu cũng không đủ tiêu. 

Sau khi bước qua tuổi 40, áp lực cuộc sống của đàn ông sẽ trở nên rất nặng nề. Từ những chi phí nhỏ nhặt cho đến tiền bảo hiểm, chăm sóc bố mẹ, chuyện học hành của con cái đều cần tiền. Vì vậy, sau khi bước vào tuổi trung niên, đàn ông có xu hướng trở nên lầm lì, cũng đồng thời lao đầu vào làm việc điên cuồng. 

Vào thời điểm này, sự kiêu hãnh của một người đàn ông không cho phép anh ấy yếu đuối. Họ muốn giữ lấy nỗi đau trong lòng, tự mình giải quyết mọi chuyện. Lí do làm như vậy cũng vì yêu thương vợ.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến vợ chồng ngủ riêng là do cảm thấy nửa kia không còn hoàn hảo nữa. Nói đi nói lại, đàn ông vẫn rất coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ. Vậy nên, một người vợ ăn mặc luộm thuộm, thân hình xuống cấp sẽ khiến chồng không còn mặn mà như trước. 

Khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm sau khi kết hôn chính là thử thách mà vợ chồng phải vượt qua. Do đó, hãy dành thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn, cố gắng bao dung và kiềm chế cảm xúc. Chỉ có như vậy, hôn nhân mới có thể vững bền.

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sốc trước cảnh tượng người phụ nữ lao thẳng xe máy vào cửa hàng để mua quần áo

Sốc trước cảnh tượng người phụ nữ lao thẳng xe máy vào cửa hàng để mua quần áo

Video 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Video 1 giờ 1 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe tải tông trúng ô tô con, cặp vợ chồng tử vong, 2 con trai may mắn sống sót

Tai nạn thương tâm, xe tải tông trúng ô tô con, cặp vợ chồng tử vong, 2 con trai may mắn sống sót

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Sao Việt 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi