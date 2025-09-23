Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng và 1 ngôi nhà tại Lai Châu

Theo thông tin từ xã Khổng Lào, khoảng 5 giờ sáng ngày 23/9 tại bản Khổng Lào xảy ra vụ cháy gây thiệt hại cho 2 hộ kinh doanh và 1 nhà dân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày tại bản Khổng Lào, xã Khổng Lào (Lai Châu) gây thiệt hại cho 2 hộ kinh doanh, 1 nhà dân bị ảnh hưởng.

Vụ cháy khiến cho nhà may Thanh Phượng của chị Vàng Thị Hợp, trung tâm mua sắm nội thất Trường Thọ của ông Lưu Trường Thọ bị thiêu rụi hoàn toàn; nhà của một hộ dân bị thiệt hại một phần.

Hiện trường vụ cháy lớn xảy ra tại tỉnh Lai Châu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNam+, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng, phương tiện (gồm 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe chở quân, 25 cán bộ, chiến sỹ) nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cùng chính quyền địa phương, dân quân chữa cháy.

Tuy nhiên, do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng nhanh. Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, rất may không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại ban đầu của 2 hộ kinh doanh là hơn 3 tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

