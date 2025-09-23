Nóng: Lời khai của nam thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm

Đời sống 23/09/2025 13:58

Làm việc với công an, nam thanh niên vừa đánh thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?" thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 23/9, thông tin từ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã triệu tập Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến thuộc tỉnh này) đến làm việc do có hành vi hành hung một phụ nữ đang mang thai.

Theo Công an phường Tuy Hòa, ngày 21/9, đơn vị tiếp nhận tin báo của chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) về việc chị đang mang thai nhưng bị một người đàn ông xông vào đánh.

Qua kiểm tra, Công an phường Tuy Hòa xác định người có liên quan trong vụ việc là Trần Triệu Quí.

Tại cơ quan công an, Quí đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an phường Tuy Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Nóng: Lời khai của nam thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm - Ảnh 1
Công an phường Tuy Hòa làm việc với thanh niên đánh thai phụ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 2h10 ngày 21/9, Quí ghé vào cửa hàng của chị N. trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên để hỏi mua mì tôm. Chị N. trả lời 10.000 đồng/gói và bị Quí phàn nàn mì bán quá đắt.

Nghe khách nói vậy, chị N. đáp: "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu". Lúc này, Quí dọa đá vào đầu rồi chạy tới đạp vào vùng bụng của chị N..

Mẹ chị N. chạy lại can ngăn cũng bị đối tượng Quí đá vào người rồi buông lời chửi bới, thách thức: "Mày biết tao là ai không?". Chưa dừng lại, Quí ném dép vào người chị N. rồi mới bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.

Nóng: Lời khai của nam thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm - Ảnh 2
Chê mì tôm đắt, người đàn ông xăm trổ tấn công 2 phụ nữ - Ảnh: Báo Dân trí

Bị tấn công, chị N. phải nhập viện theo dõi do chị đang mang thai ở tháng thứ 4.

Chị N. khẳng định mình bán mì tôm khoai tây giá 10.000 đồng/gói là không đắt và mức giá này đã duy trì lâu nay. Đồng thời, chị mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc để gia đình chị được yên ổn làm ăn.

Thêm vụ xe bồn va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong tại chỗ

Thêm vụ xe bồn va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong tại chỗ

Ngày 23/9, Đội CSGT đường bộ số 10 thuộc Phòng CSGT Hà Nội phối hợp Công an xã Mỹ Đức (Hà Nội) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh thai phụ hành hung thai phụ tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phép màu xảy ra: Tìm thấy cụ ông trong rừng sau 6 ngày mất tích

Phép màu xảy ra: Tìm thấy cụ ông trong rừng sau 6 ngày mất tích

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng và 1 ngôi nhà tại Lai Châu

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng và 1 ngôi nhà tại Lai Châu

Thêm vụ xe bồn va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong tại chỗ

Thêm vụ xe bồn va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong tại chỗ

Siêu bão số 9 Ragasa giật cấp 17, sắp "va" vào không khí lạnh

Siêu bão số 9 Ragasa giật cấp 17, sắp "va" vào không khí lạnh

Vụ thai phụ bị hành hung: Mẹ thanh niên đến xin lỗi nạn nhân

Vụ thai phụ bị hành hung: Mẹ thanh niên đến xin lỗi nạn nhân

MỚI: Ứng phó với siêu bão Ragasa, sẵn sàng phương án hoãn, học trực tuyến

MỚI: Ứng phó với siêu bão Ragasa, sẵn sàng phương án hoãn, học trực tuyến