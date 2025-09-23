Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát

Đời sống 23/09/2025 16:50

Nhiều người trong nhà nghe tiếng động mạnh, tường nhà bị thủng một lổ lớn nên hô hoán tháo chạy ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 23/9, Công an xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đang làm việc với tài xế xe taxi công nghệ BKS 50H-337.. để xác định nguyên nhân dẫn đến TNGT khiến 1 nhà dân bị hư hỏng và các biện pháp xử lý, đền bù.

Vào trưa cùng ngày, xe taxi công nghệ lưu thông trên đường Dương Công Khi, đến giao lộ Dương Công Khi- đường Song Hành (xã Hóc Môn) thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông sập hàng rào B40. Chưa dừng lại, xe taxi công nghệ tiếp tục lao đi và tông vào tường căn nhà ở đây. Tài xế và 2 khách trên xe bung cửa thoát ra ngoài, cả 3 đều hoảng loạn, thương tích nhẹ.

Theo thông tin từ báo người Lao Động, tại hiện trường, đầu xe taxi biến dạng, khu vực buồng lái túi khí bung ra. Bức tường nhà dân sau sự cố bị thủng một mảng lớn, một số vật dụng bị hư hỏng. Nhiều người trong nhà hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài kịp thời, không ai bị thương tích.

Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát - Ảnh 1
Tường nhà dân bị thủng một lỗ lớn - Ảnh: Báo người Lao Động

Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an xã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xung quanh khu vực để làm rõ.

Chiều 23/9, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết lúc 15h chiều nay, tâm siêu bão Ragasa đang cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía đông. Hiện gió bão đang duy trì cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17.

