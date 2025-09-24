Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước

Đời sống 24/09/2025 07:00

Một người đi giăng lưới tại ao nước ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh phát hiện đôi nam nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/9, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người chết trên địa bàn xã Hậu Nghĩa.

Cụ thể, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, ông Trần Hoàng Oanh (SN 1986, quê Cần Thơ) đi giăng lưới cá tại hồ Sao Mai, thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh.

Lúc này, ông Oanh phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước và đến Công an xã Hậu Nghĩa trình báo.

Công an địa phương đến kiểm tra, phát hiện thêm một thi thể nam giới cách không xa thi thể người phụ nữ. Trên bờ hồ có một xe máy mang biển số 59Y1-008.64.

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước - Ảnh 1
Chiếc xe máy và 10 vỏ lon bia được phát hiện gần khu vực thi thể đôi nam nữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi Công an xã Hậu Nghĩa kiểm tra xung quanh hiện trường thì phát hiện thêm một thi thể nam mặc áo màu đen nổi trên mặt nước, cách thi thể nữ khoảng 5m.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một chiếc xe máy biển số TP HCM trên bờ hầm, một cái đồng hồ không nhãn hiệu, 10 vỏ lon bia...

