Sập bẫy bán hàng trên TikTok, người đàn ông bị 'khoắng sạch' gần 1,2 tỷ đồng

Đời sống 24/09/2025 06:00

Ngay sau khi tiếp nhận, vụ việc đã được chuyển lên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, ngày 23/9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận tin báo của ông N.Đ.Q. (68 tuổi, trú tại địa phương), về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia bán hàng hưởng hoa hồng trên mạng TikTok.

Vụ việc được chuyển Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Theo trình báo, trưa 14/9, ông Q. vào TikTok shop mua hàng và thấy một tài khoản tên "Lê Thanh Hiền" (có số căn cước công dân ở tỉnh Bắc Ninh, Zalo tên Red Rose) đăng tải thông tin mời gọi bán hàng, hưởng hoa hồng. Tin tưởng, ông Q. đồng ý tham gia.

Sập bẫy bán hàng trên TikTok, người đàn ông bị 'khoắng sạch' gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 1
Người dân cần cảnh giác khi tham gia bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Dân trí, mỗi đơn hàng ông Q. mua sẽ được nhận 7-10% hoa hồng. Khi thanh toán, trên ứng dụng sẽ hiển thị số tiền hàng và khoản hoa hồng tương ứng.

Tuy nhiên khi muốn rút tiền, ông Q. lại nhận được yêu cầu xử lý xong toàn bộ đơn hàng do khách hàng đặt mới rút được tiền.

Từ ngày 15 đến 19/9, ông Q. đã 14 lần chuyển tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Khi không còn khả năng tiếp tục, ông bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là những thủ đoạn mới trên TikTok.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khi siêu bão Ragasa đang suy yếu, tại khu vực phía đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

