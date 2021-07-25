Du Uyên: 'Đạt G đã bạo hành tôi rất nhiều lần. Đạt G nói tôi không tôn trọng gia đình anh'

Sao Việt 25/07/2021 12:06

Du Uyên nhấn mạnh từng bị người yêu cũ bạo hành rất nhiều lần và trước mặt sự chứng kiến của bạn bè. Cô khẳng định không hề có chuyện cô làm điều gì có lỗi với gia đình Đạt G như nhiều người nói. 

Trước khi "đường ai nấy đi", Du Uyên và Đạt G từng là cặp đôi rất ăn ý trong âm nhạc, sở hữu nhiều ca khúc hit và có một kênh Youtube chung. Tuy nhiên, sau khi cả hai chia tay xảy ra khá nhiều ồn ào. 

Trước đó, Đạt G nhiều lần bị tố đụng tay đụng chân với người yêu cũ. Mới đây nhất, Du Uyên đã chính thức lên tiếng chia sẻ về vấn đề này trên kênh Youtube Moli Star. Trong video này, Du Uyên chia sẻ sau khi mối quan hệ của cả hai chấm dứt, cô đã nói với quản lý của mình liên hệ với phía Đạt G để trao đổi về việc chuyển nhượng kênh Youtube chung của cả hai, song phía Đạt G liên tục lờ đi.

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 Du Uyên khẳng định bị Đạt G bạo hành nhiều lần - Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, cô cũng chia sẻ việc bạn bè Đạt G nói vì cô làm nhiều việc sai trái với gia đình nam ca sĩ là hoàn toàn không đúng. Cô khẳng định: "Đúng, chuyện tôi bị Đạt G bạo hành là có thật. Đạt G đã bạo hành tôi rất nhiều lần, cả lúc ở một mình lẫn khi ở trước mặt bạn bè, người thân". Cô nhấn mạnh: "Tôi xin đính chính rằng, tất cả những lí do đó đều qua mồm Đạt G kể lại thôi, sự thật còn hơn thế nữa". Nữ ca sĩ chia sẻ, từng cùng Đạt G từ bàn tay trắng, cô cũng từng phải trích tiền riêng, nhờ đến gia đình của mình hỗ trợ làm sản phẩm. Vì cô biết gia đình của Đạt G đang nợ nần và cô đã chấp nhận chịu đựng cùng người yêu. 

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 Đạt G và Du Uyên lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tuy vậy, Uyên chia sẻ Đạt G khá tiết kiệm, làm 10 thì giúp gia đình trả nợ đến 9 nhưng số nợ của gia đình nam ca sĩ lại không hề giảm mà ngày một lớn. Du Uyên nói: "Những lúc tôi nói thẳng thực thì Đạt G lại trách móc tôi, dọa nạt, Đạt G quát tháo tôi và bạo lực tôi, Đạt G đánh tôi. Đạt G nói tôi không tôn trọng gia đình Đạt G, không tôn trọng Đạt G. Sau khi tôi cảm thấy ở với Đạt G không an toàn nữa thì tôi chuyển qua nhà bạn ở cùng. Tôi nghĩ Đạt G sẽ thay đổi, khi có người ở cùng thì Đạt G sẽ kìm hãm được tính nóng của mình". Nữ ca sĩ Bánh mì không còn tiết lộ thêm: "Đạt G không ít lần quát tháo, phá phách đồ đạc thậm chí đánh đập tôi trước mặt bạn bè. Đỉnh điểm của sự chịu đựng, tôi quyết định bỏ nhà đi".

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 Hình ảnh được cho là Đạt G (mặc áo đen) bạo hành Du Uyên khi cô đang ăn cơm - Ảnh: Cắt từ clip 

Dù nhiều lần bị bạo hành, nhưng cô lại mềm lòng khi nam ca sĩ nhắn tin xin lỗi và muốn làm hòa. Cô vẫn quyết định tha thứ và trở về song tình hình còn tệ hơn cả trước đó. Nữ ca sĩ chia sẻ, Đạt G nhiều lần uống rượu, bê tha và thậm chí cả những tin nhắn nói xấu cô. Cô khẳng định Đạt G nợ cô một lời xin lỗi.

Đạt G và Du Uyên đã chia tay khoảng thời gian khá lâu, cả đều đã có người mới nhưng lùm xùm chuyện tình cảm của hai người dường như vẫn chưa kết thúc. Những chia sẻ của Du Uyên tiếp tục nhận được sự chú ý của dư luận. Về phía Đạt G, sau khi clip nghi là anh đã hành hung Du Uyên được chia sẻ cho đến chia sẻ trên đây của cô nàng, anh vẫn chưa chính thức phát biểu thông tin để xác minh vụ việc. 

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