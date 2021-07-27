Sau ồn ào với con nuôi, Phi Nhung bất ngờ tiết lộ nợ tình cảm của một người mà cả đời không trả hết được

Sau hàng loạt drama đấu tố, Phi Nhung viết tâm thư đầy xúc động gửi con gái ruột: "Mẹ nợ con gái một tình cảm mà cả đời sẽ không trả hết được cho con, đó là sự hy sinh cao cả của con".

Sau khi Phi Nhung dính ồn ào đối xử tệ với con nuôi Hồ Văn Cường, mối quan hệ của cô với các con càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện tại sự việc đã lắng xuống và nữ ca sĩ đang tập trung cho các hoạt động thiện nguyện. Mới đây, ngày 27/7 trên trang cá nhân của ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng tải tâm thư gửi con gái Wendy đính kèm với hình ảnh tin nhắn giữa hai mẹ con. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết đã hơn 2 năm hai mẹ con cô không được gặp nhau, dù vậy Wendy vẫn thấu hiểu và thông cảm cho mẹ. Con gái Phi Nhung còn thông báo tình trạng cô vẫn ổn khi ở nước ngoài.

Bài đăng của Phi Nhung trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình FBNV Phi Nhung viết: "Con gái yêu, hơn 2 năm rồi, mẹ con mình chưa gặp lại, gần đến sinh của con, Việt Nam lại bị dịch Covid-19. Con thương mẹ thì thông cảm cho mẹ nhen, mẹ ở lại Việt Nam thêm mấy tuần nữa, hỗ trợ bà con mình và cũng xin chia sẻ nỗi buồn cùng bà con Việt Nam mình trong lúc bệnh dịch". Phi Nhung và con gái - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ cũng không quên bày tỏ tình cảm với cô con gái Wendy và dặn dò con gái cưng phải giữ gìn sức khỏe: "Xong mẹ về liền với em yêu của mẹ nha, em đi làm nhớ bảo trọng và nhớ giữ sức khỏe em nhé. Sinh nhật của em là mẹ sẽ ở bên em, sẽ ôm em thật chặt và sẽ cười, sẽ khóc, rồi thổi bánh kem chính tay mẹ làm cho em nhé.

Mẹ yêu em, em hiểu mẹ nè đúng không? Yêu em nhiều, suốt đời mẹ vui buồn gì cũng chỉ có em hiểu mẹ nhất. Mẹ nợ con gái một tình cảm mà cả đời sẽ không trả hết được cho con, đó là sự hy sinh cao cả của con. Wendy, mẹ yêu con". Tin nhắn con gái Phi Nhung nhắn cho mẹ - Ảnh: FBNV Tâm thư của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, nhiều người đồng cảm, xúc động trước hoàn cảnh xa cách lâu ngày của hai mẹ con. Đồng thời nhắn nhủ nữ ca sĩ giữ sức khỏe và cầu mong hai mẹ con sớm đoàn viên. Người hâm mộ chúc hai mẹ con ca sĩ Phi Nhung sớm đoàn viên - Ảnh chụp màn hình Có thể thấy, ngoài việc gửi những lời yêu thương, lời chúc và nhắc nhở con gái, hiện tại Phi Nhung đang tiếp tục các công việc thiện nguyện của mình tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, Phi Nhung cũng chia sẻ hình ảnh cô tận tay đi tặng thực phẩm cho những người tại khu cách ly vì dịch bệnh Covid-19. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh cô thân thiết bên cạnh các con, đặc biệt là với cậu con nuôi Hồ Văn Cường khi cậu bé tập thể dục. Những hoạt động của cô vẫn được người hâm mộ khen ngợi sau loạt ồn ào không đáng có. Hình ảnh Phi Nhung bên con nuôi Hồ Văn Cường khi cậu bé tập thể dục và vừa trải qua kỳ thi THPT - Ảnh: FBNV Wendy là con gái ruột của Phi Nhung, được nữ ca sĩ công khai vào năm 2017. Được biết, Wendy sinh năm 1992, sống xa mẹ và phải tự lập từ bé, hiện đã tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa. Con gái Phi Nhung đang sống một mình và đang làm y tá điều dưỡng tại một trung tâm y tế lớn ở Mỹ. Danh tính bố của con gái Phi Nhung hiện vẫn chưa được tiết lộ. Chia sẻ về việc giấu kín con ruột suốt 20 năm, Phi Nhung giải thích nguyên nhân vì mong con gái có cuộc sống bình thường, trưởng thành không bị chú ý. Nữ ca sĩ cũng cho hay, cô không có ý định kết hôn vì không muốn chia sẻ tình cảm dành cho con gái.

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