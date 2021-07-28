Vợ chồng Vinh Râu FAPtv bất ngờ tuyên bố chia tay, hé hộ nguyên nhân 'đường ai nấy đi'

Sau gần 6 năm bên nhau, Lương Minh Trang bất ngờ tuyên bố đã chia tay nam diễn viên Vinh Râu.

Diễn viên Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang từng hẹn hò 2 năm trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2017. Cả hai là một trong những cặp vợ chồng được giới trẻ yêu mến. Đôi vợ chồng trẻ cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm tròn 3 năm kết hôn vào năm 2019. Tuy nhiên mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lương Minh Trang vừa bất ngờ tuyên bố độc thân, hé lộ đã "đường ai nấy đi" với ông xã Vinh Râu. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chào mọi người! Có thể nhiều người khi nghe tin này sẽ không chấp nhận được vì mình biết có rất nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi của tụi mình, nhưng đây là sự thật! Khi cả hai yêu thương rồi cưới nhau đều công khai cho mọi người cùng biết, thì khi kết thúc mình nghĩ cũng nên để mọi người biết"

Lương Minh Trang đăng tải trạng thái đọc thân và chia sẻ về hôn nhân của cô với chồng cũ đã hết duyên - Ảnh: Internet Vợ cũ Vinh Râu cho biết cả hai đã hết duyên và quyết định chia tay trong hòa bình, đồng thời khẳng định cả hai vẫn sẽ là bạn, là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong công việc. Cô viết: "Có thể là do tụi mình đã hết duyên, chia tay trong hoà bình, chuyện sau này mình không nghĩ đến, vì đời còn dài mà! Mọi người đừng lo quá vì tụi mình vẫn sẽ là bạn, là đồng nghiệp, là anh em và sẽ giúp đỡ nhau trong công việc! Chỉ mong là mọi người sẽ tôn trọng quyết định của cả hai! Mình xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng..." Vinh Râu và Lương Minh Trang trong ngày cưới - Ảnh: Internet Ngoài ra, Minh Trang còn gửi gắm tới chồng cũ mong rằng anh sẽ luôn hết mình với công việc và tìm được người phù hợp với anh hơn cô. "Mong anh sẽ luôn cháy hết mình với công việc, cũng như sớm tìm được người hợp với anh hơn em!

Sáu năm không quá dài cũng không phải ngắn, tụi mình đã dành hết thanh xuân cho nhau, nhưng cuối cùng không thể thành câu chuyện cổ tích được... Kết quả này chẳng ai muốn, nhưng em vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc em với anh đã từng ở bên nhau! Cám ơn anh vì tất cả! Em sẽ vẫn ủng hộ anh trong mọi việc! Cảm ơn anh rất nhiều!", nữ ca sĩ chia sẻ. Mặc dù không nói rõ lý do cả hai chia tay nhưng thông báo bất ngờ của Lương Minh Trang khiến nhiều người hâm mộ cặp đôi vô cùng nuối tiếc. Cộng đồng mạng an ủi, động viên Lương Minh Trang sau khi biết tin cô và Vinh Râu 'đường ai nấy đi' - Ảnh chụp màn hình NV Trước đó, Lương Minh Trang và Vinh Râu từng chia sẻ cả 2 dự tính ra mắt MV vào dịp cuối năm 2020 và tình cờ trong tháng 12 lại có ngày kỷ niệm, nên họ quyết định chọn ngày này tung sản phẩm để vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng, vừa để người hâm mộ dễ đón xem. Chia sẻ với truyền thông sau hơn 3 năm kết hôn, cả hai tiết lộ họ đều coi nhau là bạn để miêu tả về cuộc sống hôn nhân của mình. "Kể từ khi cưới nhau, ngoài vai trò vợ chồng thì 2 đứa càng ngày càng hiểu nhau hơn, như những người bạn vậy. Đôi lúc có những chuyện vợ chồng khó chia sẻ hơn là bạn bè" – Vinh Râu bộc bạch. Vinh Râu là diễn viên nổi tiếng của nhóm hài FAPtv, chinh phục khán giả bởi nét hóm hỉnh rất đặc trưng. Lương Minh Trang là cô ca sĩ trẻ với nhiều bài hát nổi tiếng như: Quen với cô đơn, Tan, Quên anh là điều em không thể,.. Bài đăng của Lương Minh Trang vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

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