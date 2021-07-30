Vợ cũ hé lộ 'góc khuất' khiến hôn nhân đổ vỡ, Vinh Râu đáp trả 5 chữ liền bị Huỳnh Phương 'bóc mẽ' sai phạm nghiêm trọng

Sao Việt 30/07/2021 11:44

Sau khi tiết lộ góc khuất hôn nhân không hạnh phúc như nhiều người lầm tưởng, Lương Minh Trang tiếp tục tuyên bố không thể làm bạn với chồng cũ. Vinh Râu chỉ viết ngắn gọn 5 chữ để "đáp trả" nhưng khiến CĐM "dậy sóng". 

Cách đây 1 ngày trước, Lương Minh Trang vừa đăng trạng thái độc thân, khẳng định cô và Vinh Râu đã hết duyên nên lựa chọn kết thúc hôn nhân. Đồng thời, nữ ca sĩ Lương Minh Trang cũng nhấn mạnh cô và chồng cũ vẫn sẽ là những người bạn thân, anh em tốt của nhau và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. 

Vinh rau và luong minh trang
 Lương Minh Trang và Vinh Râu mở ra 'cuộc chiến' cực căng hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến tối 29/7, Lương Minh Trang và Vinh Râu lại mở ra "cuộc chiến" cực căng. Cụ thể, Lương Minh Trang bị CĐM đồn ác ý là "cắm sừng" Vinh Râu, bức xúc vì bị công kích và tung tin đồn ác ý, Lương Minh Trang đã viết tâm thư dài thừa nhận không thể làm bạn, làm tri kỷ của chồng cũ vì nhiều lý do. 

vinh rau
 Lương Minh Trang viết tâm thư dài, tiết lộ chồng cũ vô tâm, trẻ con - Ảnh chụp màn hình NV

Sau khi bị vợ cũ "tố" là người trẻ con, thiếu trách nhiệm và háo thắng, Vinh Râu đã có động thái đầu tiên. Nam diễn viên FAPtv chỉ viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Mạnh mẽ lên nha" chứ không hề giải thích, hay thanh minh với những thông tin mà Lương Minh Trang đề cập đến.

Vinh rau và luong minh trang
Vinh Râu chỉ nhắn gửi 5 chữ trên trang cá nhân sau động thái của vợ cũ - Ảnh: Chụp màn hình NV 

Chính hành động ngắn gọn này của Vinh Râu đã khiến CĐM bất ngờ, nhiều người đồn đoán rằng, nam diễn viên không muốn chuyện cá nhân của vợ chồng anh bị CĐM xem vào, và anh cũng không muốn để sự việc trở nên phức tạp hơn. Một số khác lại khuyên anh nên có cuộc nói chuyện với vợ cũ để tránh việc đấu tố trên MXH.

Vinh rau và luong minh trang
Huỳnh Phương đã bình luận dưới bài đăng của Vinh Râu - Ảnh chụp màn hình  

Bên cạnh những lời khuyên của cộng đồng mạng, người anh em thân thiết của Vinh Râu, nam diễn viên Huỳnh Phương cũng để lại bình luận đầy ẩn ý: "Cái sai lớn nhất của cậu là đàn ông". Trước đó, trên trang cá nhân, Huỳnh Phương cũng có động thái được CĐM cho là đang "cà khịa" vợ cũ của bạn thân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của netizen, thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Mặc dù chưa biết, Huỳnh Phương có ý gì sâu xa hay không, nhưng nhiều người lên tiếng cho rằng, chia sẻ Huỳnh Phương đang "châm dầu vào lửa" đối với cuộc chiến của hai vợ chồng Lương Minh Trang và Vinh Râu.

Vinh rau và luong minh trang
 Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Diễn viên Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang từng hẹn hò 2 năm trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2017. Cả hai là một trong những cặp vợ chồng được giới trẻ yêu mến. Đôi vợ chồng trẻ cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm tròn 3 năm kết hôn vào năm 2019. Vinh Râu là diễn viên nổi tiếng của nhóm hài FAPtv, chinh phục khán giả bởi nét hóm hỉnh rất đặc trưng. Lương Minh Trang là cô ca sĩ trẻ với nhiều bài hát nổi tiếng như: Quen với cô đơn, Tan, Quên anh là điều em không thể,..

Hiện tại, những ồn ào xung quanh việc ly hôn của Lương Minh Trang và Vinh Râu vẫn đang thu hút sự bàn luận của cộng đồng mạng. 

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Từ khóa:   Lương Minh Trang vợ cũ Vinh Râu Faptv

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