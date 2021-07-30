Ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ xuất hiện với cánh tay băng bó, fan nóng ruột lo anh 'gặp chuyện'

Ca sĩ Mạnh Quỳnh khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang khi đăng tải hình ảnh cách tay bị băng bó như vừa xảy chấn thương nguy hiểm.

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng tải hình ảnh anh xuất hiện trên đường phố với trang phục giản dị, đeo kính đen. Đáng chú ý là một cánh tay của nam ca sĩ bị băng bó kín như vừa trải qua một chấn thương nghiêm trọng. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh xuất hiện với cánh tay băng bó

Mặc dù chưa xác định được thời điểm mà nam nghệ sĩ chụp bức ảnh nhưng phía dưới bài đăng của anh, rất nhiều người hâm mộ vào hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên nam ca sĩ sớm bình phục. Không lâu sau đó, không biết lý do gì, Mạnh Quỳnh đã gỡ bức ảnh này khỏi trang cá nhân. Hiện tại, phía ca sĩ vẫn chưa có phản hồi chính thức cho người hâm mộ bớt hoang mang.

Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Ca sĩ Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dung, sinh năm 1972. Vào năm 1992, Mạnh Quỳnh qua Mỹ cùng mẹ, tại đây, anh từ một người hát trong tiệc đám cưới đã nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trên sân khấu ca nhạc hải ngoại.

Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh tại Mỹ - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ nổi tiếng bởi dòng nhạc Bolero và được khán giả yêu mến bởi chất giọng mượt mà, tình cảm. Không chỉ vậy, anh còn nổi tiếng với những bản tân cổ giao duyên. Mạnh Quỳnh được biết đến với những bản tình ca như: Vợ tôi, Bến sông chờ, Vòng nhẫn cưới, Tình nghèo có nhau, Người phu kéo mo cau…

Dù dòng chảy thời gian có trôi, thì những ca khúc anh thể hiện vẫn mãi đẹp trong trái tim người yêu nhạc. Hiện tại, ca sĩ Mạnh Quỳnh đang có cuộc sống viên mãn bên vợ và hai cậu con trai tại Mỹ.

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