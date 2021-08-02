Trấn Thành - Hari Won bị antifan 'ném đá' khi đăng ảnh ca hát, nấu ăn trong mùa dịch, quản lý lên tiếng đáp trả

Sao Việt 02/08/2021 17:20

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won bị antifan chửi mắng vì không chịu đi tình nguyện viên, nữ quản lý lên tiếng "bênh vực gà cưng".

Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng và quyền lực của showbiz Việt. Chính vì thế, mọi nhất cử nhất động của cả hai luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh lượng fan đông đảo thì hai vợ chồng Trấn Thành cũng thường xuyên gặp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Gần đây là việc cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ở nhà trong những ngày dịch bệnh thì bị antifan vào bình luận kém duyên. 

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Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình NV 
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Hari Won - Ảnh chụp màn hình NV 

Bức xúc trước những điều này, quản lý của hai vợ chồng Trấn Thành đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân bày tỏ sự tức giận khi Trấn Thành và Hari liên tục nhận chỉ trích vô cớ. Mặc dù không nhắc thẳng tên của vợ chồng Hari Won nhưng dân tình cũng ngầm hiểu nữ quản lý đang nhắc đến "gà cưng". 

Nữ quản lý cho rằng việc nghệ sĩ đăng mạng xã hội về cuộc sống thường ngày như ăn uống, xem phim vẫn bị chửi mắng trong khi làm từ thiện cũng là rồi. Thậm chí làm chia sẻ lên lại bị nhiều người nói là khoe khoang. 

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Bài đăng bức xúc của quản lý Trấn Thành - Hari Won  - Ảnh chụp màn hình NV

Quản lý Trấn Thành - Hari Won bức xúc viết: "Nhà nước kêu ở yên trong nhà thì chỉ có ăn, ngủ, online thôi. Không lẽ bây giờ ăn cơm với thịt phải chụp ăn cơm với chén nước mắm? Chụp ở nhà trang trí, dọn dẹp cũng bị kêu khoe… rồi là bao nhiêu người không có tiền trả tiền nhà".

Nữ quản lý tiếp tục: "Rõ ràng những người khá hơn là những người làm rất rất rất nhiều mà. Tại sao người khá hơn phải chịu trách nhiệm cho sự nghèo khó của người khác vậy? Ngang ngược như vậy thì mốt mấy bạn nghỉ ngơi mà tui vẫn đang làm việc tui sẽ viết status tui chửi, tui chửi tại sao tui đang làm dập mặt mà mấy bạn ăn chơi nha…".

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Những bình luận kém duyên về vợ chồng Trấn Thành của antifan - Ảnh chụp màn hình NV

Từ sau thời gian lùm xùm về chuyện từ thiện trong giới nghệ sĩ, Trấn Thành - Hari Won dường như kín tiếng hơn trong việc làm từ thiện. Tuy kín tiếng nhưng những đóng góp của hai vợ chồng vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Mới đây, Hari Won đã chia sẻ trên trang cá nhân, cho biết cô vừa quyên góp một số tiền làm từ thiện.

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Hari Won và quản lý tiết lộ Trấn Thành vẫn âm thầm làm các hoạt động thiện nguyện - Ảnh chụp màn hình NV 

Bà xã Trấn Thành viết: "Hôm nay là một ngày quá hạnh phúc, giúp người ta là một niềm vui". Nữ ca sĩ còn tiết lộ, ông xã cũng đã chi tiền mua thuốc cho bệnh nhân mắc Covid-19 và chi 200 triệu đồng để mua máy thở cho các bà bầu. Có thể nói, đôi vợ chồng quyền lực vẫn đang tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện, và những hoạt động vì cộng đồng này rất đáng được tuyên dương và khen ngợi. 

Hy vọng rằng mỗi người hãy là một khán giả, một người hâm mộ văn minh, sáng suốt khi sự dụng mạng xã hội. 

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