Hari Won liên tục bị tố 'giả trân', gần 40 tuổi vẫn không biết gọt trái cây, luộc trứng

Mới đây, Hari Won gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: "Trong đầu thì cắt đẹp lắm... còn thực tế thì", đính kèm với hình ảnh đĩa đào cô cắt gọt có phần nham nhở.

Hari Won và Trấn Thành là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt không chỉ về sự giàu có, mà còn bởi có lượng fan hùng hậu. Bên cạnh đó, cuộc sống hạnh phuc, viên mãn của cả hai được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chính vì sự nổi tiếng của mình, nên mọi nhất cử nhất động của cả hai luôn được cộng đồng mạng quan tâm. Đặc biệt, bà xã Trấn Thành luôn được chị em ngưỡng mộ vì có ông xã chiều chuộng, phục vụ ăn uống mỗi ngày.

Số còn lại thì cho rằng, tính cách của bà xã Trấn Thành còn trẻ con khác với tuổi tật của cô nàng. Nhiều người còn khen ngợi mặc dù Hari Won không có tài nấu nướng nhưng cô vẫn vô cùng đáng yêu.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã nổ ra cuộc tranh luận trái chiều về tấm ảnh đĩa đào của vợ Trấn Thành. Cụ thể, nhiều người chê bai cho rằng nữ ca sĩ đang cố tỏ ra ngây thơ, vụng về và có phần giả tạo vẻ dễ thương trong khi đã gần 40 tuổi. Thậm chí, một cư dân mạng còn thẳng thắn chỉ trích: "Chị gần 40 tuổi mà chị làm như con nít 10 tuổi vậy. Không tự hoàn thiện bản thân mà tối ngày cứ khoe cái vụng lên làm gì".

Hình ảnh nữ diễn viên lột vỏ trứng từng bị cộng đồng mạng chỉ trích 'giả trân' - Ảnh chụp màn hình NV

Hari Won đăng tải hình ảnh vụng về khi vào bếp - Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu tiên, Hari Won bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích về việc cố ý tỏ ra dễ thương. Trước đó, vào 20/7/2021, cô nàng cũng từng khiến dư luận "dậy sóng" khi đăng tải hình ảnh hình ảnh luộc trứng của mình lên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ sau khi bóc vỏ trứng, cô đã làm nát hết phần lòng trắng vì luộc chưa chín."Luộc trứng xong mình đã lấy vỏ ra nhưng mình cảm nhận được nhân nó lỏng thiệt là lỏng nên dù đã lấy vỏ ra trứng nhưng luộc tiếp...Haiz...Con đường nấu ăn nó khổ quá mọi người ơi", nữ ca sĩ viết.

Ngay lập tức, dưới bài đăng của bà xã Trấn Thành, cư dân mạng lại "đào lại" clip nữ ca sĩ hướng dẫn luộc trứng thành thục cách đây 1 năm. Trong clip này, Hari Won đã chứng tỏ khả năng của một người có kiến thức về việc luộc trứng. Giọng ca Anh cứ đi đi chia sẻ rất chi tiết cách luộc trứng chín, chín hẳn và trứng lòng đào. Thậm chí, cô nàng còn dặn dò người xem sau khi luộc xong nên cho vào nước lạnh để tránh khi bóc bị nát trứng. Chẳng hiểu sao, cô nàng lại nhanh quên kiến thức đến như vậy, dù chỉ mới 1 năm!

Clip Hari Won hướng dẫn mọi người luộc trứng - Ảnh chụp màn hình Youtube NV

Ngoài ra, đời tư của Hari Won cũng liên tục gặp những thị phi, cô nàng thậm chí từng bị tố là người chảnh chọe, làm việc thiếu chuyên nghiệp khi đi trễ để đồng nghiệp phải đợi. Cô còn bị Vy Oanh thẳng thắn tố là giả vờ nói giọng lớ lớ, trước đó nữ ca sĩ nói tiếng Việt khá rõ ràng và sành sỏi. Vì vậy, việc Hari Won thất bại với việc cắt gọt một quả đào, hay nấu một món ăn đơn giản chính là lý do khiến cộng đồng mạng chỉ trích cô “giả trân”, cố tình tỏ ra hậu đậu để tạo nét.

Mặc dù nhận khá nhiều chỉ trích, song cô nàng đã khéo léo đáp những ý kiến chê bai bằng việc đăng tải hình ảnh hạnh phúc khi được ông xã Trấn Thành đang tự tay chuẩn bị thức ăn, nấu nướng cho mình.

Hari Won đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi được ông xã nấu nướng cho mình - Ảnh chụp màn hình NV

Hiện tại, trên trang Facebook cá nhân, Hari Won đã xóa bài đăng về đĩa táo cô gọt, tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận xôn xao.