Chỉ vì loạt scandal, một số ngôi sao đình đám của làng giải trí xứ Trung đã tiêu tan sự nghiệp. Có người thì sống ẩn dật, người chịu cảnh tù tội, thậm chí cuộc sống chật vật, sống trong nợ nần phải cầu cứu sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Trong số đó, có những gương mặt nổi đình nổi đám như: Trịnh Sảng , Phạm Băng Băng , Ngô Diệc Phàm .

Bị "phong sát", Trịnh Sảng phải xoay sở để chi trả cho các khoản bồi thường. Nữ diễn viên 30 tuổi nhiều lần lên mạng cầu cứu khán giả đừng quay lưng với cô. Hiện tại, cuộc sống của cô vô cùng chật vật, thiếu thốn. Cụ thể, Trịnh Sảng không thể làm việc, không có thu nhập, phải sống phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Gần đây, "nữ thần thanh xuân" còn cập nhật tình trạng của mình trên mạng với mong muốn cộng đồng mạng giúp đỡ: "Hãy cho tôi con đường sống!".

Đầu năm 2021, Trịnh Sảng bị tình cũ Trương Hằng tung hàng loạt bằng chứng vạch trần "nữ thần thanh xuân" sử dụng dịch vụ mang thai hộ, nhưng lại không nhận con, đòi phá bỏ lúc thai nhi mới 7 tháng. Hành động này của cô đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Đến tháng 5, Trịnh Sảng chính thức thua kiện, mất quyền nuôi con vào tay Trương Hằng. Nữ diễn viên chỉ được đóng góp ý kiến nuôi dạy con nhưng không được can thiệp vào bất cứ quyết định nào dành cho con. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn bị điều tra nghi vấn trốn thuế. Sau khi scandal nổ ra, Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) đã công khai "phong sát" Trịnh Sảng toàn diện.

Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, Ngô Diệc Phàm gây chấn động không chỉ showbiz Hoa ngữ mà còn với cả làng giải trí thế giới khi dính hàng loạt bê bối. Cụ thể, vào tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm bị cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái. Sự việc bắt nguồn từ lời tố cáo của hot girl Đô Mỹ Trúc - một cô gái 19 tuổi, là bạn gái cũ và cũng từng bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp năm cô mới 17 tuổi. Cô tố Ngô Diệc Phàm "bắt cá nhiều tay", là tay “săn gái” thứ thiệt, đồng thời là chuyên lừa gạt những cô gái xinh đẹp trong fandom mình để “lên giường”.

Ngày 31/7, Ngô Diệc Phạm chính thức bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra, bắt giữ vì có dấu hiệu dính líu ma tuý, môi giới tình dục, nghiêm trọng nhất là cáo buộc cưỡng bức phụ nữ và trẻ dưới vị thành niên. Trước loạt bê bối rúng động, giọng ca 31 tuổi đồng loạt bị các nhãn hàng trong và ngoài nước chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại. Tiếp đến, Uỷ ban Công tác Thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản quyết định yêu cầu các đơn vị tạm dừng hợp tác với cựu thành viên EXO.

Chưa dừng lại đó, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Weibo chính thức đóng cửa 108 super topic (nhóm dành cho người hâm mộ), 789 group chat có liên quan đến tài tử họ Ngô. Việc "phong sát" (cấm sóng, cấm hợp tác) toàn diện và triệt để đã chặn đứng sự nghiệp nghệ thuật của Ngô Diệc Phàm.

Ở tuổi 31, Ngô Diệc Phàm từng đại diện cho thế hệ nghệ sĩ 9X có sức ảnh hưởng, phủ sóng rộng đến thế hệ Z - lớp công chúng trẻ của Trung Quốc và châu Á. Ngôi sao sinh năm 199 từng góp mặt trong “tứ đại lưu lượng” và sao nam nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, tuy nhiên sau khi dính hàng loạt "phốt", nam ca sĩ đã phải gánh hậu quả “thân bại danh liệt”. Sắp tới đây, Ngô Diệc Phàm có thể đối diện với những hình phạt từ pháp luật và khó lòng trở lại showbiz.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Trước đó, tháng 9/2018, nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng bị "phong sát" sự nghiệp khi liên quan tới bê bối trốn thuế, cô phải tạm ẩn để điều tra. Sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Phạm Băng Băng trong mắt công chúng. Cô trở thành ngôi sao có vết nhơ, từng vi phạm pháp luật. Do đó, sự nghiệp của cô bỗng chốc sụp đổ, từ ngôi sao hạng A được săn đón, thì tới nay, sự nghiệp trở nên im ắng hơn. Thậm chí, khán giả trong nước "tẩy chay" kịch liệt những dự án mà nữ diễn viên tham gia.

Tuy sự nghiệp trong nước bị đóng băng, song Phạm Băng Băng vẫn may mắn khi vị thế của cô trong làng thời trang thế giới vẫn còn. Hiện tại, nữ diễn viên chọn con đường phát triển quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa cho các tạp chí của Hàn Quốc, Nhật Bản...

Có thể nói, chính những bê bối đời tư này đã khiến các ngôi sao nổi tiếng tiêu tan sự nghiệp.