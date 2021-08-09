Ngô Diệc Phàm suy sụp, liên tục khóc lóc xin phép gia đình được bảo lãnh để trị bệnh

Sao quốc tế 09/08/2021 05:36

Sau khi bị bắt giam Ngô Diệc Phàm đã bị khủng hoảng tâm lý, liên tục khóc lóc, van xin được tại ngoại chờ ngày xét xử. Bên cạnh đó bố, mẹ của Ngô Diệc Phàm cũng đang tìm mọi cách để cứu con trai.

Theo thông tin từ QQ, ngày 7/8 đã đưa tin Ngô Diệc Phàm gặp khó trong việc thích nghi với môi trường ở trại tạm giam. Nguồn tin thân cận với gia đình anh chàng tiết lộ hiện tại nam ca sĩ đang rất suy sụp, liên tục khóc lóc, van xin. Phía giám thị nhà tù cho phép gia đinh được bảo lãnh để đến bệnh viện điều trị bệnh.

Ngô Diệ Phàm hiện bị giam ở phòng đơn sau khi cảnh sát xem xét thân phận đặc biệt cũng như tính chất vụ án phức tạp. Tuy nhiên, nam ca sĩ không được hưởng bất kì đặc quyền nào đặc biệt cả, phải sinh hoạt, ăn uống và chịu sự quản chế theo quy định của phòng giam.

Ngô Diệc Phàm suy sụp, liên tục khóc lóc xin phép gia đình được bảo lãnh để trị bệnh - Ảnh 1
Hiện tai Ngô Diệc Phàm đang khủng hoảng tâm lý và có hành vi la hét, khóc lóc ở trong trại giam. Ảnh: Internet

Hiện tại, bố mẹ của Ngô Diệc Phàm đang gấp rút tìm luật sư bào chữa cho con trai của mình, cùng với đó là xin cho nam ca sĩ được tại ngoại chờ xét xử. Mẹ của Ngô Diệc Phàm là bà Ngô Tú Cầm đã suy sụp và ngã bệnh sau nhiều ngày liền đau đớn nhìn cảnh con trai trong ngục tù. Trước đó, bà đã đến cầu xin sự giúp đỡ của Thành Long và nhiều nghệ sĩ đỡ đầu cho Ngô Diệc Phàm nhưng đều bị chối từ. 

Khả năng mà Ngô Diệc Phàm được bảo lãnh chờ ngày xét xử là hoàn toàn không thể. Theo như quy định của luật pháp Trung Quốc, anh chàng bắt buộc phải chịu sự quản chế của cơ quan chức năng trong vòng 37 ngày để quá trình của vụ án diễn ra thuận lợi. Sẽ không có bất kì sự can thiệp nào của các bên không liên quan và rò rỉ thông tin mật trong lúc thẩm vấn.

Nếu như những cáo buộc hoàn toàn đúng như trong hồ sơ vụ án thì Ngô Diệc Phàm sẽ bị khởi tố theo đúng quy định của luật pháp Trung Quốc. Dù trong tay anh có "bùa hộ mệnh" là quốc tịch nước ngoài. Các luật sư Trung Quốc cho rằng, vụ việc của Ngô Diệc Phàm có thể phải lãnh 10 năm tù hoặc nặng hơn là chung thân hoặc sẽ tử hình (mức án cao nhất). Do đó, kết quả cuối cùng của vụ kiện sẽ phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh của luật sư bào chữa cho Ngô Diệc Phàm. Nếu như mức án là 10 năm tù thì sau khi ra tù sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

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Nghe tin con trai mình bị bắt và gào thét, khóc lóc van xin ở phòng giam. Bố mẹ của Ngô Diệc Phàm vô cùng đau xót và đang tìm mọi cách chạy chữa để cứu con trai.

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