Cuộc phong sát chưa có tiền lệ ở Trung Quốc: Douban xóa tên Ngô Diệc Phàm, group fan 'bay màu', topic bị chặn xóa triệt để không dấu vết

Sau những cáo buộc về hành vi tình dục của mình, Ngô Diệc Phàm liên tiếp bị phong sát trên mọi mặt trận.
- Lộ clip Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở đồn công an: Đã lên đồ sải bước như đi Fashion Week lại còn tỏ thái độ 'nhơn nhơn'
- Rộ tin rúng động: Ngô Diệc Phàm thừa nhận ngủ với trẻ em dưới 14 tuổi, ép phá thai, chính ekip ghi lại clip bằng chứng?
Nếu như scandal của Trịnh Sảng là cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay cấm các nhà đài có ý định hợp tác cùng Trịnh Sảng thì scandal của Ngô Diệc Phàm cùng với loạt phong sát còn đáng sợ hơn.
Sau khi loạt bằng chứng được đưa ra, ngoài loạt phong sát có phần giống với Trịnh Sảng thì giờ đây đã có thêm những "án tử" khác dành cho Pháo Vương này. Cụ thể, Douban đã xoá tên Ngô Diệc Phàm khỏi nền tảng, tìm kiếm không hiển thị, tên Ngô Diệc Phàm cũng biến mất khỏi toàn bộ các bộ phim như: Hoá ra anh vẫn ở đây, Thanh Trâm Hành, Tây Du Ký 2, Nam Phương Hữu Kiều Mộc, Có một nơi chỉ chúng ta biết... Ngoài ra, các show truyền hình, MV ca nhạc...Ứng dụng âm nhạc QQ, NetEase đã gỡ toàn bộ bài hát của Ngô Diệc Phàm.
Tài khoản Quản trị viên Sina Weibo thông báo sự việc của Ngô Diệc Phàm gây ra sự chú ý cực lớn trong cộng đồng mạng, Sina Weibo tiến hành thanh duy trì trật tự của hệ sinh thái mạng xã hội. Tính đến tối 1/8 đã xử lý (xoá bỏ) 108 siêu thoại (super topic), 789 group chat, xoá bỏ vĩnh viễn 990 acc weibo. Hiện tại, bất cứ topic nào có gắn liền với Ngô Diệc Phàm đều bị quét chặn. Các super topic, group fan lần lượt bay màu toàn bộ khỏi bất cứ nền tảng nào. Nhiều người cho rằng chuyện này có tác động từ tư bản phía sau nhằm chặn không để những tin tức nội bộ bị lan truyền ra ngoài thêm.
Như vậy sẽ đồng nghĩa với việc cái tên Ngô Diệc Phàm sẽ còn xuất hiện trên bất kì nền tảng MXH nào của Trung Quốc. Loạt phong sát này từ các ứng dụng, nhà đài và sự tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận có thể nhằm răn đe các nghệ sĩ khác không nên làm những việc trái với đạo đức, vi phạm pháp luật. Có lẽ, đây chính là scandal lớn nhất từ trước đến đây của làng giải trí Hoa ngữ.
Với những bằng chứng đưa ra để luận tội Ngô Diệc Phàm thì phía luật sư cho biết, nếu những bằng chứng đó hoàn toàn là sự thật thì Ngô Diệc Phàm sẽ bị xét xử 10 năm tù hoặc nặng hơn là chung thân. Dù Ngô Diệc Phàm mang quốc tịch Canada nhưng theo như luật pháp của Trung Quốc thì những hành vi, vi phạm pháp luật ở Trung Quốc đều sẽ bị sẽ do tòa án phán quyết. Nếu như Ngô Diệc Phàm bị xử phạm 10 năm tù thì sau khi hết hạn tù sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.