Cuộc phong sát chưa có tiền lệ ở Trung Quốc: Douban xóa tên Ngô Diệc Phàm, group fan 'bay màu', topic bị chặn xóa triệt để không dấu vết

Nếu như scandal của Trịnh Sảng là cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay cấm các nhà đài có ý định hợp tác cùng Trịnh Sảng thì scandal của Ngô Diệc Phàm cùng với loạt phong sát còn đáng sợ hơn.

Sau khi loạt bằng chứng được đưa ra, ngoài loạt phong sát có phần giống với Trịnh Sảng thì giờ đây đã có thêm những "án tử" khác dành cho Pháo Vương này. Cụ thể, Douban đã xoá tên Ngô Diệc Phàm khỏi nền tảng, tìm kiếm không hiển thị, tên Ngô Diệc Phàm cũng biến mất khỏi toàn bộ các bộ phim như: Hoá ra anh vẫn ở đây, Thanh Trâm Hành, Tây Du Ký 2, Nam Phương Hữu Kiều Mộc, Có một nơi chỉ chúng ta biết... Ngoài ra, các show truyền hình, MV ca nhạc...Ứng dụng âm nhạc QQ, NetEase đã gỡ toàn bộ bài hát của Ngô Diệc Phàm.