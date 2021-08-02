Đáng chú ý hơn là những thông tin mà tình cũ Đô Mỹ Trúc tiết lộ chưa là gì so với thông tin rúng động này. Dân tình xứ Trung đã "ngã ngửa" vì câu chuyện của Ngô Diệc Phàm đã đi quá xa so với những gì cộng đồng Trung Quốc nghĩ.

Sáng 1/8, MXH xứ Trung như bùng nổ với thông tin Ngô Diệc Phàm bị bắt và tạm giam để điều tra. Từ khóa Ngô Diệc Phàm on top không đối thủ, hàng loạt thông tin tình hình của Ngô Diệc Phàm sau khi bị bắt cũng được cập nhật khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn.

Trên diễn đàn Douban, một blogger tiết lộ Ngô Diệc Phàm khai nhận vẫn còn 2 "đồng phạm" cùng anh thực hiện những vi trái đạo đức và pháp luật là 2 nghệ sĩ nam, đồng nghiệp của anh chàng. Cũng trên Douban, một blogger chia sẻ 8 cáo buộc dành cho Ngô Diệc Phàm. Ngoài những cáo buộc về những vấn đề mà công chúng đã biết, Ngô Diệc Phàm còn bị điều tra về hành vi sử dụng ma túy.

Một nguồn tin cho biết Ngô Diệc Phàm đã thừa nhận ngủ với trẻ em dưới 14 tuổi, là một fan hâm mộ của mình. Bên cạnh đó còn có thông tin khác là y đã nhiều lần quan hệ với trẻ em dưới 14 và từ 14 tuổi đến 16 tuổi. Trong đó có một trẻ vị thành niên 14 tuổi bị hiếp dâm tập thể, mang thai buộc phải bỏ. Phải chăng, anh chàng này đã lợi dụng tên tuổi của mình để có thể "mồi chài" những cô bé nhẹ dạ cả tin.

Nhưng đến thời điểm hiện tại thì thông tin vẫn chưa được phía cảnh sát xác thực. Tuy nhiên, có những bằng chứng liên tiếp được phanh phui nên có thể trong thời gian tới sẽ có những bằng chứng mới và kết tội được Ngô Diệc Phàm.

Ở một diễn biến khác, một blogger có tới 4,5 triệu người follow có tên "Vậy Là Hot Rồi" đã tiết lộ sự thật đằng sau bê bối này. Hoá ra, nguồn cơn thực sự bắt đầu từ việc chính fan của Ngô Diệc Phàm ghen tị với thần tượng.

Quay lại lúc vụ việc xảy ra hồi tháng 5, thì một fan của anh chàng bắt gặp anh và hot girl Tiểu Di hẹn hò ở rạp chiếu phim. Fan của nam ca sĩ vô tình bắt gặp thì đã quay lại đoạn video và tung lên MXH thì lúc này Đô Mỹ Trúc mới thật sự biết bản thân bị cắm sừng, liền lên weibo bóc phốt và câu chuyện drama của Ngô Diệc cũng bắt đầu từ đó.

Ngô Diệc Phàm và Đô Mỹ Trúc. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau đó, mẹ của Ngô Diệc Phàm - bà Stacey Wu đã đến sở cảnh sát để báo cáo vụ việc. Chẳng ai có thể ngờ rằng, trong lúc điều tra, cảnh sát lại... kiểm tra luôn Ngô Diệc Phàm. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng bị lòi ra, hậu quả Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ. Phía cảnh sát Bắc Kinh cũng xác nhận rằng, họ chỉ nhận được đơn báo án từ phía nam ca sĩ họ Ngô, hoàn toàn không nhận được đơn từ khiếu nại nào của Đô Mỹ Trúc. Điều này càng cho thấy rằng, chính mẹ ruột đã "dìm" con mình vào đường cùng.

Từng là niềm tự hào của Cbiz khi là người trẻ nhất được đúc tượng sáp, nhưng giờ đây tượng sáp của Ngô Diệc Phàm tại bảo tàng Madame Tussauds Thượng Hải đã được thay đồng phục dành cho tù nhân.