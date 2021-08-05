Phạm Băng Băng "ngồi không" cũng bị gọi tên liên quan đến chuỗi scandal của Ngô Diệc Phàm, những ngôi sao đình đám khác cũng bị "vạ lay"

Mới đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ bị dân mạng "réo tên" khi vướng tin đồn là người môi giới gái trẻ cho Ngô Diệc Phàm. Cụ thể, trên mạng xã hội xứ Trung xuất hiện các bằng chứng cho thấy Phạm Băng Băng và Tỉnh Bách Nhiên cũng nằm trong đường dây giới thiệu các cô gái trẻ cho Ngô Diệc Phàm, khiến họ bị lạm dụng tình dục.

Scandal của Ngô Diệc Phàm kéo theo một chuỗi nghệ sĩ trong làng giải trí Cbiz nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ là tin đồn. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên trang Sina sáng này 3/8, Phạm Băng Băng đã lên tiếng phũ nhận toàn bộ những scandal liên quan đến chuyện tình ái của Ngô Diệc Phàm. Nữ diễn viên ngay lập tức đã báo cảnh sát để điều tra làm rõ vụ việc và có những hành động cực kì quyết liệt để minh oan cho sự trong sạch của mình lần này.