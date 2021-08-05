Phạm Băng Băng "ngồi không" cũng bị gọi tên liên quan đến chuỗi scandal của Ngô Diệc Phàm, những ngôi sao đình đám khác cũng bị "vạ lay"

Từ trên trời rơi xuống tin đồn Phạm Băng Băng là người giúp Ngô Diệc Phàm tìm phụ nữ để quan hệ. Khi biết tin Phạm Băng Băng lập tức lên tiếng phũ nhận và nhờ cảnh sát can thiệp làm rõ vụ việc.
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Mới đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ bị dân mạng "réo tên" khi vướng tin đồn là người môi giới gái trẻ cho Ngô Diệc Phàm. Cụ thể, trên mạng xã hội xứ Trung xuất hiện các bằng chứng cho thấy Phạm Băng Băng và Tỉnh Bách Nhiên cũng nằm trong đường dây giới thiệu các cô gái trẻ cho Ngô Diệc Phàm, khiến họ bị lạm dụng tình dục.
Chia sẻ trên trang Sina sáng này 3/8, Phạm Băng Băng đã lên tiếng phũ nhận toàn bộ những scandal liên quan đến chuyện tình ái của Ngô Diệc Phàm. Nữ diễn viên ngay lập tức đã báo cảnh sát để điều tra làm rõ vụ việc và có những hành động cực kì quyết liệt để minh oan cho sự trong sạch của mình lần này.
Hết réo tên Phạm Băng Băng trong chuỗi scandal của Ngô Diệc Phàm, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng liên tục nhắc đến nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên khi vướng vào đường dây sử dụng ma túy, tìm phụ nữ cho Ngô Diệc Phàm và cùng quan hệ tập thể. Khi biết được vụ việc nam diễn viên cùng với quản lý của mình đến đồn cảnh sát để báo cáo vụ việc và minh oan cho bản thân.
Trước Phạm Băng Băng và Tỉnh Bách Nhiên, một số nghệ sĩ nổi tiếng như Phan Vỹ Bá, Lâm Tuấn Kiệt hay Hoắc Kiến Hoa... cũng bị dân mạng "ném đá", liên lụt vì bê bối tình dục của cựu thành viên EXO.
Về phía Ngô Diệc Phàm, sự nghiệp mà anh gây dựng bao năm gần như đã tiêu tan theo mây khói khi các tài khoản mạng xã hội, các MV ca nhạc, phim ảnh,... của nam ca sĩ này bị "phong sát" toàn diện, "bay màu" trên nhiều nền tảng. Theo Sina, đây là trường hợp cấm xuất hiện cao nhất, đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong giới giải trí nước này.