Hé lộ bất động sản Ngô Diệc Phàm sở hữu khiến nhiều người ngã ngửa, đặc biệt có phòng công chúa

Với những năm hoạt động trong làng giải trí Cbiz thì số tiền mà anh chàng bỏ túi không phải là con số nhỏ. Kèm theo đó là những bất động sản mà Ngô Diệc Phàm đứng tên cũng khiến nhiều người phải ngã ngửa. Scandal tình dục của anh đã khiến anh "thân bại danh liệt" từ một ngôi sao hạng A nổi đình nổi đám hiện tại chẳng còn gì nữa. Anh chàng còn đứng trước nguy cơ hầu tòa và phải chịu nhiều tội trước pháp luật về những việc anh đã gây nên.

Ảnh minh họa: Internet

MXH hiện tại đang lan truyền những hình ảnh về căn biệt thự của anh tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây được xem là nơi có giá nhà đất đắt đỏ nhất trên Thế giới. Theo thông tin, giá trị căn nhà lên tới 30 triệu tệ (tương đương hơn 100 tỷ đồng), mỗi mét vuông có giá 100.000 tệ (355 triệu đồng), hàng xóm đều là các vị sếp lớn, có thể nói vị trí nơi đây là "tấc đất tấc vàng". Ngoài ra, khu nhà có đội bảo vệ nghiêm ngặt 24/24, an ninh luôn được thắt chặt để đảm bảo quyền riêng tư.