Hé lộ bất động sản Ngô Diệc Phàm sở hữu khiến nhiều người ngã ngửa, đặc biệt có phòng công chúa

Sau loạt scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm, nhiều người còn bất ngờ hơn về việc anh chàng sở hữu một lượng lớn bất động sản đắt đỏ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
- Báo Trung gay gắt: 'Ngô Diệc Phàm là sản phẩm thần tượng thất bại, 7 năm kiếm tiền tỷ, đáng lẽ phải bị đào thải 5 năm trước'
- Mỹ nhân khiến Ngô Diệc Phàm thân bại danh liệt tiết lộ thêm chi tiết về lần đầu tiên qua đêm tại nhà Ngô Diệc Phàm, còn có hai cô gái khác cùng tham gia
Với những năm hoạt động trong làng giải trí Cbiz thì số tiền mà anh chàng bỏ túi không phải là con số nhỏ. Kèm theo đó là những bất động sản mà Ngô Diệc Phàm đứng tên cũng khiến nhiều người phải ngã ngửa. Scandal tình dục của anh đã khiến anh "thân bại danh liệt" từ một ngôi sao hạng A nổi đình nổi đám hiện tại chẳng còn gì nữa. Anh chàng còn đứng trước nguy cơ hầu tòa và phải chịu nhiều tội trước pháp luật về những việc anh đã gây nên.
MXH hiện tại đang lan truyền những hình ảnh về căn biệt thự của anh tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây được xem là nơi có giá nhà đất đắt đỏ nhất trên Thế giới. Theo thông tin, giá trị căn nhà lên tới 30 triệu tệ (tương đương hơn 100 tỷ đồng), mỗi mét vuông có giá 100.000 tệ (355 triệu đồng), hàng xóm đều là các vị sếp lớn, có thể nói vị trí nơi đây là "tấc đất tấc vàng". Ngoài ra, khu nhà có đội bảo vệ nghiêm ngặt 24/24, an ninh luôn được thắt chặt để đảm bảo quyền riêng tư.
Anh chàng còn sở hữu những giá trị bất động sản khác lên đến hàng trăm tỷ đồng và đặc biệt đều ở những vị trí đắt địa nhất kinh đô Bắc Kinh. Việc hoạt động với tần suất cao như vậy thì anh chàng sở hữu khối tài sản lớn như vậy là điều vô cùng dễ hiểu.
Nhờ vào những năm hoạt động và làm việc tích cực trong giới giải trí cho đến nay, số tiền Ngô Diệc Phàm kiếm được cũng không phải dạng vừa. Số tiền hiện tại anh kiếm được trong những năm qua đã lên tới 2 - 3 tỷ tệ (khoảng 7.100 - 10.600 tỷ đồng.